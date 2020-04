Mario Kart Tour : la saison de Yoshi est là !

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Depuis quelques heures, il est possible de retrouver une nouvelle mise à jour au sein du jeu Mario Kart Tour : inutile de la chercher dans l'App Store, cette dernière se fait directement en interne.



Au programme ? Le lancement de la nouvelle saison, comme c'est le cas toutes les deux semaines, avec la mise en avant du dinosaure vert : Yoshi !



Elle vient ainsi succéder à la mise en avant des frères Marto qui permettait de débloquer quatre nouveaux personnages.

Mario Kart Tour : Yoshi vient célébrer Pâques

Dès à présent, il est donc possible de découvrir la nouvelle saison au sein de Mario Kart Tour : pour célébrer la fête de Pâques, les développeurs de Nintendo ont choisi de faire appel au célèbre Yoshi.



Concernant les cadeaux, il sera possible de débloquer Bébé Daisy, tandis que les détenteurs du Pass Or pourront obtenir les Turbo Yoshi Rouge et Yoshi Rouge.



Concernant les nouveaux lots, on retrouve le lot Parachoeuf coloré avec 45 rubis, le parachute et 1 point d'aile pour 21,99€. Le second pack à 43,99€ permet de débloquer Yoshi, 90 rubis et le kart de Yoshi.

