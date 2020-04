Apple TV+ : 40 millions d'abonnés, mais la plupart ne payent pas

Difficile d'émettre un avis sur le lancement d'Apple TV+ tant la situation délicate : avec un catalogue encore trop timide et l'absence d'une véritable série "canon", Apple semble palier grâce à l'offre de gratuité qu'elle propose...



En effet, pour rappel, la Pomme permet aux nouveaux acquéreurs de l'un de ses produits de profiter d'une année de gratuité de service de streaming.



Ainsi, à date, il y aurait aux alentours de 40 millions d'abonnés, mais la plupart ne payeraient pas, profitant de l'offre.

40 millions d'abonnés pour Apple TV+, mais...

Selon l’analyste Dan Ives du cabinet Wedbush, le nombre d'abonnés au service Apple TV+ se situerait entre 30 et 40 millions de membres. Une bien belle prouesse pour un lancement, me direz-vous, seulement...



Seulement il y a un élément à prendre en compte : la plupart de ses abonnés ne payeraient pas le service, profitant de l'offre d'achat d'un iPhone, iPad, Apple TV ou Mac. L'achat de l'un de ces appareils permet de bénéficier d'une année de gratuité, ce qui fausserait les chiffres.



Mais, alors, à quoi s'attendre réellement ? Selon l'analyste, Apple franchira le cap des 100 millions d’abonnés d’ici trois à quatre ans, en dépensant 6 milliards de dollars par an pour s'offrir son contenu.



Quand on sait que Disney+ vient d'atteindre les 50 millions d'abonnés en seulement cinq mois, sans être disponible partout, on imagine que la Pomme aura du mal à rattraper la concurrence.



