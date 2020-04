iOS 14 : La possibilité d'essayer des apps sans les télécharger

Julien Russo

On l'attend impatiemment ! La future mise à jour iOS 14 va apporter de nombreuses nouveautés. Alors que nous sommes encore loin de la présentation qui va avoir lieu lors de la WWDC 2020 numérique, le nouvel OS d'Apple se dévoile un peu plus chaque jour et cette fois ça concerne l'App Store qui va proposer une fonction inédite.

Tester une application sans la télécharger

Cette fonctionnalité, on y a tous déjà pensé. Imaginez-vous vouloir prendre une application gratuite ou payante et de se dire "ça serait tellement bien de pouvoir la tester avant de la télécharger".

C'est justement ce que va proposer Apple avec iOS 14. Il s'agit là d'une fonction inédite jamais vue sur iOS et iPadOS. En effet, 9to5mac révèle qu'il va devenir possible (via un QR Code à scanner) de tester une interface d'application sans la télécharger.

L'utilisateur va être redirigé vers un contenu interactif et dynamique qui simulera l'application. Vous aurez accès à une partie de l'application, pendant probablement un temps limité prédéfini à l'avance.

Les développeurs devraient avoir accès à cette nouveauté via une API que la firme de Cupertino appelle "Clip", elle a déjà été détectée dans les codes d'iOS 14.

Il a été révélé qu'Apple travaille sur cette fonctionnalité avec plusieurs applications comme YouTube, OpenTable, Yelp, Sony (avec son app PS4 second écran) et DoorDash.

Une fonctionnalité similaire existe depuis plusieurs années sur Android, elle s'appelle "Slices" et elle propose à n'importe quel utilisateur de tester une application avant de la télécharger.