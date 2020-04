Sorties jeux : Door Kickers, Beat Hazard 2, Wilderless et CuteBoy.TD

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Door Kickers: Action Squad, Wilderless, Beat Hazard 2 et CuteBoy.TD.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Undersea Solitaire Tripeaks (Jeu, Casse-tête / Cartes, iPhone / iPad, v1.14.3, 166 Mo, iOS 10.0, Plarium Global Ltd)



Aide Alfred et ses amis poissons à redorer le blason de leur ville.



Joue à plus de 2 000 niveaux de Solitaire Tripeaks GRATUITS partout et à tout moment, que tu sois hors ligne ou à 20 000 lieues sous les mers.



Termine des niveaux, gagne des gemmes et utilise-les pour concevoir différents sites aux quatre coins de la ville. Apporte à chaque endroit ta touche particulière ! Télécharger le jeu gratuit Undersea Solitaire Tripeaks





Sonar Smash (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 49 Mo, iOS 10.1, Pixel Pajama Studios)



Ouvertement inspiré du maitre Galaga sorti sur borne d'arcade en 1981, Sonar Smash revisite le genre tout en respectant la référence des shoot'em up.



Vous l'aurez compris, Sonar Smash est un jeu de tir avec de l'action soutenue tout du long. Pour se démarquer de ses ainés, le titre offre une ambiance relaxante très mignonne à base d'animaux marins. Vous jouez un dauphin qui doit affronter 7 types d'ennemis différents, notamment des étoiles de mer et des méduses, avec leurs propres attaques et façons de se déplacer sur l'écran qu'il faudra anticiper pour gagner.



De plus, la collecte de bonus permet d'améliorer les pouvoirs de son héros, que ce soit en les déverrouillant ou en les achetant.



Si vous cherchiez un petit jeu fun et dynamique, accessible et entrainant, testez Sonar Smash.

Télécharger le jeu gratuit Sonar Smash





KoS (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.18, 208 Mo, iOS 7.0, Mathias Krebs)



Développez votre petite colonie de planètes en un royaume multi-planétaire avec de grandes villes et de solides défenses ! Développez de nouvelles unités aériennes et terrestres et défendez vos colonies et planètes contre les autres joueurs !



Envoyez votre flotte à travers votre galaxie et combattez l'invasion extraterrestre ! Développez de puissantes armes spéciales, utilisez-les pour combattre les joueurs d'autres galaxies et gagnez des ressources et des points de ligue pour améliorer vos unités avec des skins uniques et des mises à jour puissantes !



Echangez les matières premières entre vos planètes et découvrez votre galaxie avec des centaines de mondes différents et de nombreux trésors cachés ! Télécharger le jeu gratuit KoS





DragonSky : Idle & Merge (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.132, 683 Mo, iOS 9.0, Com2uS Corp.)



Fini les jeux stressants ! Dragon Sky, un RPG-shoot 'em up aussi beau que reposant !



- Votre propre armée de puissants dragons !

Fusionnez des dragons afin d'obtenir un dragon légendaire !

Utilisez les puissantes compétences des dragons légendaires afin de remporter la victoire !



Améliorez les dragons pour encore plus de puissance !

Composez votre équipe en fonction des attributs élémentaires pour encore plus de fun ! Télécharger le jeu gratuit DragonSky : Idle & Merge





Climb Higher (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 119 Mo, iOS 9.0, Orbital Nine Games Inc)



Un défi vous attend, juste au-dessus de vous. Pouvez-vous dépasser ce puzzle vertical? Pouvez-vous atteindre le sommet?



Climb Higher est un jeu de plateforme basé sur la physique où vous devez aller le plus haut, vous tenir à tout ce que vous pouvez, briser tout ce qui se brise, grandir, rétrécir, devenir le maître de votre élan et atteindre des sommets encore plus élevés!



Du créateur de Brain It On! et Shatterbrain. Télécharger le jeu gratuit Climb Higher





Caterpilly (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1, 92 Mo, iOS 9.0, Olha Hrek)



Nous sommes heureux de vous raconter une histoire de conte de fées sur une jolie petite chenille qui a un grand rêve. Son nom est Caterpilly!



Elle ne veut jamais grandir et devenir un papillon mais veut être un bébé mignon pour toujours. Elle aime vraiment son apparence et ne veut pas devenir quelqu'un d'autre. Le monde entier lui dit que grandir est très important et inévitable. Mais la rêveuse Caterpilly a décidé de ne pas abandonner et d'aller jusqu'au bout!



Une sage chenille ermite a révélé à l'héroïne un incroyable secret. Si Caterpilly ne veut pas être placée dans un cocon et se transformer en papillon, elle doit manger des aliments cuits selon des recettes spéciales. Aidez l'héroïne à collecter ces recettes, protégez-la de la croissance.



To achieve the goal, you must collect food (colored things on the ground) in a certain sequence, a...

Mise à jour : Télécharger le jeu gratuit Caterpilly





Behoarder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 835 Mo, iOS 11.0, Rodrigo Reaerden)



Fatigué que vos amis annulent la session de jeu à la dernière minute? Behoarder ne vous laissera jamais tomber et sera toujours là pour vous!



Lancez des dés et combattez des monstres mortels dans ce robot d'exploration de donjon roguelite!



Aventurez-vous dans l'obscurité et explorez des donjons générés au hasard tout en vous préparant à vous venger du Behoarder gourmand. Télécharger le jeu gratuit Behoarder





Bark Park! (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.1, 548 Mo, iOS 10.0, Ancient Games DS)



Tout le monde le sait, les toutous font pipi sur les arbres pour marquer leur territoire. Et grâce à nous, toi aussi tu peux le faire, maintenant ! Ah, inutile de nous remercier.



Bois à la fontaine pour remplir ta jauge d'eau et marque ton territoire afin d'engranger des points. Protège tes arbres et détourne l'attention de tes adversaires grâce à d'incroyables BOOSTERS !



Utilise l'argent que tu as gagné pour débloquer des tas de nouveaux toutous, costumes, accessoires et décors.



Caniparc est un jeu d'action et de stratégie original, hilarant, hautement compétitif et MULTIJOUEUR ! Affronte d'autres toutous en ligne ou organise des matchs privés entre amis.

Télécharger le jeu gratuit Bark Park!





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Wilderless (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 166 Mo, iOS 9.0, Robert Kabwe)



Pas d'ennemis. Pas de quêtes. Juste des kilomètres de nature magnifique, naturelle et sauvage pour explorer et se détendre. Profitez d'un monde de moments calmes et de vues imprenables, avec des couchers de soleil dorés derrière des montagnes célestes, des collines verdoyantes et fleuries, et de la toundra couverte de givre et des lacs gelés. Télécharger Wilderless à 3,49 €





Lost Memories (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v0.3, 220 Mo, iOS 10.0, George Hamoush)



Guidez Adélaïde et Eli alors qu'ils se lancent dans un voyage épique dans ce jeu de plateforme de puzzle magique, rassemblant les souvenirs d'une merveilleuse relation entre les deux qui a été perdue à cause des temps difficiles et des forces obscures.



Lost Memories est destiné à être un jeu de plateforme de puzzle relaxant, il n'y a donc pas de publicité, de système de notation, d'achats dans le jeu ou de toute autre distraction. Il n'y a qu'un voyage immersif raconté à travers les yeux d'Adélaïde et d'Eli avec de l'art et de la musique magnifique ... Télécharger Lost Memories à 3,49 €





Life Gallery (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 543 Mo, iOS 9.0, 751Games Co., Ltd.)



Produit par 751 Games, Life Gallery est bâti sur une série d’illustrations. Au fil des images, les joueurs résolvent des énigmes, démêlent des mystères, et explorent la sombre histoire tapie au cœur du jeu.



Les jumeaux, les parents et la secte des têtes de poisson



Un garçon avec un seul œil et un garçon avec un seul bras. Une famille brisée. Une secte malfaisante aux croyances mystérieuses. Une série de tragédies effroyables. Quel est le lien entre tous ces éléments ?



Une expérience visuelle empreinte d’originalité, au style visuel unique



Life Gallery s’appuie sur un style évoquant le dessin à la plume, et contient plus de 50 illustrations qui plongent le joueur dans le monde étrange et troublant... Télécharger Life Gallery à 2,29 €





ISOLAND: The Amusement Park (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, 932 Mo, iOS 9.1, COTTONGAME Network Technology ...)



"Je n'ai jamais vu personne sortir du théâtre après le spectacle."



Une telle confusion hante tous les coins de cette petite ville balnéaire.



Vous ne vous souvenez pas du passé. Votre seul souvenir est d'un parc d'attractions récemment construit en bord de mer.

Mais quand on y pense, peut-être qu'il n'a pas été construit récemment. Qui s'en soucie de toute façon? Télécharger ISOLAND: The Amusement Park à 2,29 €





htoL#NiQ: The Firefly Diary (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 1,3 Go, iOS 12.0, Nippon Ichi Software, Inc.)



Un jeu d'action puzzle où vous guidez une fille pour échapper aux ruines



◆ Histoire

Au fond d'une vieille ruine, une fille [Mion] qui a perdu la mémoire se réveille.

Guidez Mion dans l'obscurité avec deux lucioles, résolvez les mystères des ruines, évitez les monstres et les pièges redoutés et échappez-vous des ruines.

Télécharger htoL#NiQ: The Firefly Diary à 17,99 €





Farming PRO 3 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1, 927 Mo, iOS 9.0, Piotr Kazmierczak)



Construisez votre empire agricole pour devenir le plus grand agriculteur de tous les temps !

Découvrez un monde immense et ouvert, conduisez des engins et du matériel agricoles, moissonnez, coupez du bois, élevez des animaux et échangez des marchandises dans la simulation agricole la plus innovante disponible pour mobile ! Télécharger Farming PRO 3 à 6,99 €





Door Kickers: Action Squad (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.33, 216 Mo, iOS 8.1, KILLHOUSE GAMES SRL)



Door Kickers: Action Squad est un jeu d'action rétro à défilement horizontal qui vous fait incarner un agent du SWAT, envoyé s'occuper des méchants dans la ville de Nowhere City aux USA.



Choisissez votre équipement, puis défoncez les portes et préparez-vous à l'action. Réagissez et adaptez-vous au quart de tour, et si nécessaire, recommencez la partie sans vergogne. Maîtrisez le recul et le temps de recharge de vos armes, jouez avec les distances et les abris à votre avantage et utilisez vos capacités stratégiques en jeu pour utiliser les trousses de soins ou les recharges au moment opportun. À moins que vous ne préfériez garder vos points et libérer votre coup ultime pour finir la dernière salle sans trop de difficulté.

Télécharger Door Kickers: Action Squad à 3,49 €





CuteBoy.TD (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.1, 438 Mo, iOS 10.0, Shaofeng Liu)



CuteBoy.TD est un jeu de tower défense en trois dimensions que vous n'avez jamais testé auparavant. Chaque niveau est plein de caractéristiques, simple et intéressant! À l'heure actuelle, la première saison est lancée.



Système de compétences puissant: aidez correctement les soldats à améliorer leurs compétences, ce qui améliorera considérablement leur puissance d'attaque.



Système de cadeaux riche: éliminez tous les ennemis et obtenez un cadeau, mais sachez que le cadeau peut contenir de mauvaises surprises... Télécharger CuteBoy.TD à 4,49 €





Beat Hazard 2 (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.10, 120 Mo, iOS 12.0, Cold Beam Games Ltd)



De nombreuses années plus tard, le studio Cold Beam Games vient de revenir à la charge avec la sortie de Beat Hazard 2 !



Le concept ? On parle d'un jeu de shoot à l'aspect classique, mais qui fait son originalité grâce à son interaction avec la musique jouée pendant les parties. Les joueurs en prennent plein les yeux et les oreilles, littéralement !



Ce second opus se sert de votre musique pour proposer un gameplay adapté à votre playlist. Chaque chanson génère son propre niveau : une infinité de chansons, une infinité de niveaux !



Beat Hazard 2 améliore et renforce cette sensation unique d’affronter des hordes d’ennemis sur ta propre musique. Améliore ton vaisseau et admire la puissance que te procure ta musique. Déchaîne les enfers sur la flotte ennemie en débloquant un véritable arsenal !

Télécharger Beat Hazard 2 à 5,49 €