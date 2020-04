Bons plans iOS : Moment, True Skate, Tayasui

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 9 promos avec notamment Moment, True Skate, Tayasui Color. L'occasion d'économiser 57,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v5.5.3, 31 Mo, iOS 9.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit.



Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Tayasui Color (App, iPhone / iPad, v6.0, 192 Mo, iOS 9.0, Tayasui.com) passe de 3,49 € à gratuit.



Elue "Meilleure App pour iPad 2016", Tayasui Color propose un livre de coloriage unique… pour les adultes ! Envie d'illumnier une journée un peu terne ? Besoin urgent de dé-stresser ? Ouvrez Tayasui Color, choisissez l’une des magnifiques illustrations spécialement créées pour cette app, et donnez des couleurs éclatantes à votre sujet.



Le principe existe évidemment en librairie, mais ici vous l'avez partout avec vous !



Les + : Pour les grands et les petits Télécharger l'app gratuite Tayasui Color





JEUX GRATUITS iOS :

Ticket to Ride First Journey (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3.27, 165 Mo, iOS 7.0, Asmodee Digital) passe de 2,29 € à gratuit.



Ticket to Ride: First Journey est une version issue de la célèbre série du jeu de société Les Aventuriers du Rail. Ici, on vous propose d’embarquer pour un premier voyage, et de visiter les plus grandes villes d’Europe et des Etats Unis. Le jeu est très simple, facile à prendre en main par toute la famille. Les plus jeunes joueurs pourront désormais rivaliser avec les plus expérimentés dans les Aventuriers du Rail.



Si vous avez aimé l'épisode précédent, foncez sur ce jeu de plateau entièrement traduit ! Télécharger le jeu gratuit Ticket to Ride First Journey





Aero Effect (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 82 Mo, iOS 7.0, Jundroo, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans Aero Effect, faites la course dans un labyrinthe rempli de pièges géométriques animés et plongez dans une mystérieuse grille de pixels tout en écoutant une bande-son qui n'est autre qu'un clin d'oeil aux jeux d'époque.



Les + : Facile à prendre en main

Les couleurs Télécharger le jeu gratuit Aero Effect





Raiding Company (Jeu, , iPhone / iPad, v2.1.2, 98 Mo, iOS 6.0, Tuokio Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Raiding Company est un jeu de tir en vue du dessus dans lequel vous êtes un archéologue à la recherche de trésor et qui doit se défendre face aux assauts des momies.



Les + : Faites équipe pour repousser les attaques Télécharger le jeu gratuit Raiding Company





King of Opera (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v40, 136 Mo, iOS 9.0, Tuokio Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Un jeu de chant amusant et convivial, jusqu'à 4 joueurs, dans lequel vous dirigez un ténor qui doit dégager les autres ténors de la scène.



Les + : Un excellent jeu pour s'amuser de 1 à 4 joueurs ! Télécharger le jeu gratuit King of Opera





Blonde vs Brunette Racing (Jeu, Jeux de société / Course, iPhone / iPad, v1.6.2, 127 Mo, iOS 6.0, Tuokio Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Blonde vs Brunette Racing est un jeu de course de voiture vue de haut avec un style cartoon entre des blondes et des brunes, juste pour le concept il faut le tester !



On peut même prendre des raccourcis !



Les + : Le jeu parfait pour affronter vos amis Télécharger le jeu gratuit Blonde vs Brunette Racing





True Skate (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.5.14, 202 Mo, iOS 8.0) passe de 2,29 € à gratuit.

Ce jeu de skate dont vos doigts sont les pieds, offre une liberté de contrôle assez incroyable. Alors qu'il est sorti il y a quelques années (en 2012), les développeurs le bichonnent encore avec toujours plus de skateparks (souvent en supplément via in-app) mais aussi des améliorations visuelles.



Plus qu'un jeu classique, ce titre est véritablement une sorte de simulation de skate fascinante. On peut vraiment se prendre pour Tony Hawk et réaliser des figures incroyables. Par contre, il faut un temps d'adaptation. Télécharger le jeu gratuit True Skate





PROMOS iOS :

Goat Simulator MMO Simulator (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.6, 522 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Coffee Stain Studios porte sur mobile la prochaine génération de MMO simulation de chèvre sur. Vous n'avez plus besoin de rêver d'être une chèvre simulée dans un MMO simulé : vos rêves se sont enfin réalisés !



Les + : Tellement fun

Les quêtes ! Télécharger Goat Simulator MMO Simulator à 3,49 €





Goat Simulator PAYDAY (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 406 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Un jeu d'action loufoque dans lequel vous prenez le contrôle d'une chèvre totalement déjantée pour aller mettre le bazar dans les environs. S'il est difficile de décrire Goat Simulator, disons simplement qu'on peut interagir avec la plupart des objets du décor ainsi qu'avec les habitants. La chèvre peut marcher, courir, sauter, donner des coups de cornes, se rouler par terre et tirer des objets avec sa langue. Les combinaisons de ces mouvements en interaction avec les différents objets disponibles donnent de nombreuses possibilités d'actions.



Ici dans sa version PAYDAY dans laquelle vous incarnez des animaux criminels qui sèmeront la pagaille !



Les + : Un environnement varié

Tellement fun Télécharger Goat Simulator PAYDAY à 3,49 €





Goat Simulator Waste of Space (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.5, 606 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Vous en avez déjà fini avec l'apocalypze de zombis de Goat Z et vous avez fait copain-copain avec les PNJ du monde informatisés de Goat MMO Simulator. Qu'est-ce qu'il peut bien vous rester à faire ? La réponse est simple : RIEN ! C'est pourquoi nous allons laisser la terre derrière nous et voyager dans l'espace !



Devenez une chèvre de l'espace et bâtissez une colonie spatiale en collant des coup d'boule aux gens pour leur piquer leur argent. Qui saurait mieux le dépenser qu'une chèvre ? Construisez un simulateur de formation de pont de commandement, un musée de l'espace ou même votre propre vaisseau spatial. Dégommez des astéroïdes et des pirates de l'espace, ou visitez une planète voisine.



Vous n'avez plus besoin de rêver que vous êtes une chèvre simulée partie à la conquête de l'espace. Vos rêves sont devenus réalités !



Les + : Toujours plus déjanté Télécharger Goat Simulator Waste of Space à 3,49 €





Goat Simulator (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.9.7, 436 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Un jeu d'action loufoque dans lequel vous prenez le contrôle d'une chèvre totalement déjantée pour aller mettre le bazar dans les environs. S'il est difficile de décrire Goat Simulator, disons simplement qu'on peut interagir avec la plupart des objets du décor ainsi qu'avec les habitants. La chèvre peut marcher, courir, sauter, donner des coups de cornes, se rouler par terre et tirer des objets avec sa langue. Les combinaisons de ces mouvements en interaction avec les différents objets disponibles donnent de nombreuses possibilités d'actions.



Les + : Un environnement varié

Tellement fun Télécharger Goat Simulator à 1,09 €





Football Manager 2020 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v11.3.0, 1,9 Go, iOS 9.0, SEGA) passe de 9,99 € à 6,99 €.



Gérez votre club à votre façon dans cette saison de Football Manager 2020 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Constituez rapidement votre équipe de rêve, remportez des titres et laissez-vous emporter par une vague d'adrénaline jusqu'en haut du classement, où et quand vous le souhaitez.



Avec plus de 60 ligues de 21 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour la gloire à domicile ou pour une carrière à l'étranger ?



Tout commence avec le choix de votre club. Choisirez-vous un groupe habitué au succès ou un géant endormi en quête de nouveaux objectifs ? La décision vous appartient. Télécharger Football Manager 2020 Mobile à 6,99 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v2.7, 291 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 3,49 € à 0,49 €.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger Kingdom Rush Origins à 0,49 €





Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v2.8, 223 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 0,49 €.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Durée de vie Télécharger Kingdom Rush Frontiers à 0,49 €





Bloons TD 6 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v17.0, 113 Mo, iOS 11.0, Ninja Kiwi) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Les Bloons sont de retour, plus puissants que jamais ! Prépare-toi pour un jeu épique de tower defense en 3D conçu pour t'offrir des heures et des heures du meilleur jeu stratégique disponible.



Conçois une défense parfaite avec une combinaison de super tours de singe, améliorations, héros et aptitudes, puis fais éclater tous les Bloons que tu rencontres !

Télécharger Bloons TD 6 à 1,09 €