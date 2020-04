Scrappers : le nouveau jeu Apple Arcade est disponible

Guillaume Gabriel

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau jeu au sein d'Apple Arcade ! En effet, outre les sorties de la semaine sur l'App Store, le service de jeux à volonté de la Pomme fait, chaque semaine, l'ajout d'une nouvelle création.



Cette semaine, c'est Scrappers (v1.0, 0 Mo, iOS 13.0) qui rejoint le beau catalogue d'Apple : développé par Q-Games, celui-ci prend la forme d'un jeu de combat.



Le gros plus, c'est qu'il est multijoueur et qu'il sera possible de faire une coopération à 4 joueurs au total.

Scrappers : un beat them all en coopération

Dans Scrapper, 4 joueurs peuvent faire équipe pour nettoyer les rues d'une ville futuriste recouverte de déchets et jeter quiconque se dresse sur leur chemin !



Ainsi, dans le jeu, on incarne l'un des Scrappers, une équipe de robots éboueurs qui s'affaire à récurer une ville crasseuse dans un futur pas si lointain. Il faudra ainsi explorer les 4 zones de Camelote, chacun avec un thème unique et plus de 20 niveaux.



Pour aller encore plus loin, il est également possible de faire des mini-jeux avec vos amis pour passer le temps ! Scrappers est compatible avec les manettes PlayStation DualShock 4, Xbox sans fil et MFi.

