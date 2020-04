SyncPlay Music : écoutez la même chose que vos amis à distance

SyncPlay est une nouvelle app sur iOS qui est tirée d’un service éponyme sur Mac et Pc, à la différence près qu’il s’agit ici de musique et non de vidéos. Avec SyncPlay Music, vous pouvez créer des radios à écouter en live de manière synchronisée avec vos amis. Et si vous êtes dj par exemple, vous pourrez même diffuser au monde entier.



SyncPlay existe aussi au format vidéo mais sur Mac et PC.

SyncPlay Music : devenez la nouvelle star

Syncplay est une application sociale de musique pour les mélomanes qui veulent partager leur passion. Il est possible de jouer des chansons de sa propre bibliothèque musicale, de les partager avec des amis mais aussi, et surtout, de synchroniser ses followers avec les chansons en temps réel. Les DJ, les producteurs de musique et tous les fans de musique peuvent faire connaitre leur talent ou leur goût comme si c'était un concert.



Il suffit de télécharger l'app sur iPhone ou iPad, de créer un profil et de démarrer un groupe d'amis ou de rejoindre des fêtes en direct. Il s'agit d'un réseau social festif où vous pouvez compléter votre profil, commenter, liker et partager vos découvertes musicales. Classique.



En fait, l'action principale réside dans le choix du mode de diffusion, selon sii vous voulez organiser une fête à distance privée ou publique. Si vous choisissez le dernier cas, alors tout le monde pourra vous rejoindre et écouter vos chansons.



Voilà encore une solution contre le confinement mondial imposé par la crise sanitaire du Coronavirus (COVID-19).



