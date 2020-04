Instagram Live : Disponible dès maintenant sur le web

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Cela fait depuis 2017 que les Instagram Live existent et jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient jamais été disponibles sur la version web d'Instagram. Quelque chose qui énervait principalement les utilisateurs d'iPad qui n'ont pas d'autres choix que de passer par Safari à cause de l'absence de l'application Instagram sur l'App Store d'iPadOS.

Les lives sont disponible sur Instagram.com

C'est Engadget qui a remarqué en premier l'ajout des lives sur la version web d'Instagram. En effet, il est possible depuis quelques jours de retrouver un flux comme sur l'application iOS. Vous apercevrez à droite de votre écran parmi les stories, les personnes que vous suivez qui diffusent un live. L'expérience est identique à ce qu'on connait déjà sur un iPhone. Instagram a proposé cette nouvelle fonctionnalité sur la version web en toute discrétion, sans en parler publiquement. C'est à la fois un atout pour ceux qui sont la majorité du temps sur un Mac pour le travail ou les utilisateurs d'appareils qui ne possèdent pas encore l'application Instagram.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les stories sont sous forme de liste avec en tête les utilisateurs qui sont en live (même si celui-ci a commencé il y a plusieurs heures). Quand on clique sur le nom, la vidéo en direct s'ouvre et il faut l'avouer, l'interface est très familière à celle de l'application. Les commentaires qui s'actualisent en temps réel sont à droite et la version web prend aussi en charge les deux flux en simultané si l'auteur du direct invite une autre personne (ce qui se fait de plus en plus).



L'énorme avantage des Instagram Live sur Instagram.com c'est que contrairement à l'application, vous n'avez pas les commentaires qui viennent gêner l'image du live !

Pour l'instant si cette nouveauté est enfin arrivé, il n'est toujours pas possible de déclencher un Instagram Live hors de l'application. Peut-être que cela viendra par la suite, il faut juste savoir suivre le rythme d'Instagram...

Télécharger l'app gratuite Instagram