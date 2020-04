C'est confirmé, la vente des Mac en pleine chute durant le premier trimestre 2020

Guillaume Gabriel

C'était à prévoir à cause du contexte actuel, mais on ne pensait pas qu'une telle chute était possible... La vente des Mac est en pleine chute libre pendant le premier trimestre 2020, ce qui s'explique par la pandémie de plus en plus agressive dans le monde.



Ainsi, les cabinets IDC et Gartner ont publié leur étude autour du marché des ordinateurs durant cette période... Que ce soit portable ou de bureau, la Pomme affiche une baisse de 20% par rapport à l'année précédente.

Le premier trimestre 2020 ne réussit pas aux Mac

Le cabinet IDC, de son côté, estime qu'Apple a vendu 3,092 millions d'ordinateurs soit une baisse de 20,7% par rapport à l'année précédente. Cette chute s'explique par le coronavirus, comme ils le précisent :

Cette forte baisse après une année de croissance en 2019 est le résultat d'une offre réduite causée l'épidémie de COVID-19 en Chine, le plus grand fournisseur mondial d'ordinateurs.

Gartner, lui, est moins sévère, estimant que 3,55 millions d'unités ont été vendues pendant le premier trimestre 2020, soit une baisse de seulement 6.2% par rapport à 2019.



Mais, cette baisse ne s'applique pas qu'à Apple puisque selon IDC, 53,2 millions d’unités ont été expédiées chez les constructeurs, tandis que Gartner estime à 51,64 millions le nombre de ventes.







