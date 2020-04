Promotion : Le casque Sony WH-1000XM3 Bluetooth à réduction de bruit (-20%)

Il y a 3 heures

Julien Russo

Ne croyez pas que le marché des casques Bluetooth ne se résume qu'à partir de Beats by Dre. Il y a une entreprise qui se débrouille particulièrement bien et qui assure en ce qui concerne les performances et les caractéristiques. Il s'agit de Sony, qui a une excellente réputation dans l'audio. Justement, la marque a décidé de mettre en promotion l'un de ses meilleurs casques Bluetooth, il s'agit du modèle WH-1000XM3.

À -20% sur une durée limitée

D'après de nombreux tests du Sony WH-1000XM3, il s'agit probablement du meilleur casque en ce qui concerne la réduction du bruit.

Sony promet une immersion totale dans un environnement bruyant, de plus vous pouvez activer la réduction du bruit, même sans musique. Vous allez facilement pouvoir vous évader avec 38h d'écoute en Bluetooth sans interruption. Le casque se recharge très rapidement, en 10 minutes de charge c'est 5h de lecture.

Le Sony WH-1000XM3 possède aussi 2 micros pour la prise d'appels.

Vous trouverez sur le casque des commandes tactiles pour la musique. Il deviendra facile de passer à la musique suivante ou de mettre en pause ce que vous écoutez, des fonctions identiques sont également disponibles via l'app qui permet de contrôler le casque.

Pour ce casque, il n'y a pas de Siri, mais la présence de Google Assistant qui s'occupera de gérer ce que vous avez besoin. Malheureusement l'iPhone est exclu, puisqu'il vous faudra un smartphone sous Android !

Sony annonce un tout nouveau design très fin, léger et pliable.



Avec le Sony WH-1000XM3, la marque vise les utilisateurs qui cherchent du haut de gamme, un casque capable de répondre à toutes leurs exigences.

Disponible en promotion à 279€ au lieu de 349,99€. Le paiement en 3x ou 4x sans frais est disponible sur le site de la Fnac.

Livraison gratuite et livraison express offerte pour les clients Fnac+.



L'offre est également disponible sur Amazon, mais vu la condamnation du tribunal de Nanterre qui est tombée aujourd'hui, même avec une livraison Prime, vous aurez votre casque plus rapidement chez la Fnac.