Apple annonce l'iPhone SE 2020 à partir de 489 euros

Il y a 6 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

25

Apple vient enfin de dévoiler son iPhone 2020 d'entrée de gamme. Celui-ci est officiellement annoncé via un communiqué de presse dans la newsroom du site d'Apple. Après des mois, voire des années de rumeurs, il est confirmé que celui-ci s'appelle "iPhone SE" et non iPhone 9. Nous avons enfin toutes les informations en ce qui concerne les caractéristiques et la date de lancement de petit iPhone aussi puissant que les derniers iPhone 11 de 2019 avec quelques bonnes surprises comme la eSIM, le mode Portrait ou le Wifi 6.



Voici ce qu'il faut savoir sur le nouvel iPhone ainsi que notre avis sur celui qui remplace littéralement l'iPhone 8 qui disparait du catalogue.

Bienvenue au nouvel iPhone SE 2020 !

C'est en ce magnifique mercredi ensoleillé que la firme de Cupertino lève le voile sur son tant attendu iPhone SE 2 qui a affolé les rumeurs depuis septembre 2019.

Il s'agit bien d'un iPhone à un tarif particulièrement abordable. Avec ce nouvel iPhone, Apple veut casser l'image du luxe et s'adresser à une clientèle au budget plus serré.

Les caractéristiques de l'iPhone SE 2020 : aussi puissant que l'iPhone 11 Pro

Avec l'iPhone SE 2020 nous retrouvons un écran de 4,7 pouces avec toujours les bords que l'on trouve sur l'iPhone 8 par exemple. La firme californienne a refusé de passer à un écran "plus moderne", ce qui est plus d'actualité aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, le design est très similaire à l'iPhone 8 lui même hérité de l'iPhone 7, de l'iPhone 6S et de l'iPhone 6.

L'écran propose du Retina HD Display. Il ne s'agit pas d'OLED, mais du LCD. À ce tarif, cela aurait été trop coûteux à produire. La résolution est de 1 334 x 750 pixels à 326 ppi. C'est d'ailleurs la seule différence qu'on note avec les autres LCD de la gamme (iPhone 11, iPhone XR ou iPhone 8) qui ont tous en commun :

Contraste de 1400:1

Luminosité de 625 nits

Affichage True Tone (couleurs adaptées à l'environnement)

Gamme de couleurs étendue (P3)

Le premier iPhone SE a été un succès auprès de nombreux clients qui ont adoré sa combinaison unique de petite taille, de performances haut de gamme et de prix abordable; le nouvel iPhone SE de seconde génération s'appuie sur cette excellente idée et l'améliore de toutes les manières - y compris notre meilleur système à un seul appareil photo pour de superbes photos et vidéos - tout en restant très abordable.

Capacité et finition

L'iPhone SE est proposé en capacité 64 Go, 128 Go et 256 Go. Les coloris proposés sont le noir, le blanc et le rouge (RED). L'iPhone SE 2020 résiste à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes grâce à un design résistant alliant le verre et l'aluminium.

Puissance : processeur et RAM

Au niveau du processeur, sans grande surprise l'iPhone SE possède la puce A13 Bionic, exactement la même que les derniers iPhone 11 et iPhone 11 Pro, de quoi le rendre très performant au regard du plus faible nombre de pixels à gérer à l'écran. A moins qu'Apple ait bridé la puce... On ne sait pas combien de RAM il embarque pour le moment, mais on peut parier sur 3 Go, comme sur l'iPhone XR.

Le mode portrait sur le petit iPhone SE

Côté photo, retrouve un appareil photo grand-angle de 12 mégapixels, certainement le même que sur l'iPhone XR car il gère le mode Portrait comme les plus grands de la gamme.



Voici ce qu'il est possible de faire avec dans le mode portrait :

Contrôle de profondeur

Éclairage studio

Éclairage naturel et des contours

Éclairage de scène mono

Éclairage de scène

Éclairage High-Key Mono

Côté vidéo, les caractéristiques confirment un enregistrement vidéo 4K avec la prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 images par seconde.

QuickTake de la partie ! Vous aurez la possibilité de passer de la prise de vue à l'enregistrement vidéo en un claquement de doigts.



On a parlé de la caméra arrière, mais pas encore de celle de devant. Pas de modification à ce niveau là par rapport à l'iPhone 8. Apple propose une caméra à 7 mégapixels avec un enregistrement vidéo HD de 1080p à 30 i/s.

Touch ID 2

Pour le déverrouillage, Apple propose le fameux Touch ID. Comme les précédentes versions, il servira pour le déverrouillage de votre iPhone, mais aussi pour les achats dans l'App Store ou pour les applications qui proposent l'authentification via le Touch ID.

Apple ne propose donc pas de Face ID avec l'iPhone SE.

Autres nouveautés : eSIM, Wifi 6, Haptic Touch

Les informations supplémentaires à savoir :

True Tone

Haptic Touch à la place du 3D Touch

Réalité augmentée

Enregistrement audio en stéréo

Compatible WiFi 6 802.11ax avec MIMO (ça fait plaisir !)

Uniquement compatible 4G Gigabit-class LTE, pas de 5G

Partage audio disponible avec AirPods 2, AirPods Pro et les derniers casques Beats

Compatible eSIM (pour double SIM)

Prix et date de sortie de l'iPhone SE 2020

Précommande le 17 avril à partir de 14h. Les prix démarrent à 489€ (et 399$ aux USA) en 64 Go, 539€ en 128 Go et 659€ en 256 Go.



Vous pouvez tout de suite le voir sur le site d'Apple, il fait exactement le même poids et la même taille que l'iPhone 8 :

Hauteur : 138.4 mm

138.4 mm Largeur : 67.3 mm

67.3 mm Epaisseur : 7,3mm

7,3mm Poids : 148 grammes

Avis sur l'iPhone SE 2020

L'iPhone SE 2020 propose un rapport prix / performances très intéressant avec des nouveautés aperçues sur les derniers iPhone 11 mais à moins de 500€ ! On note ainsi la puce A13 en premier lieu, le Wifi 6, la eSIM, le mode Portrait et autre enregistrement audio stéréo. On aurait simplement aimé un écran, même LCD, bord à bord avec Face ID. Quitte à mettre 50 ou 100€ de plus.



En somme, si vous comptiez changer un iPhone vieillissant avec un budget raisonnable et / ou que vous voulez le plus petit modèle de chez Apple, l'iPhone SE 2020 est LA bonne affaire, en attendant les premières promotions.



Pour aller plus loin, lisez notre comparatif entre l'iPhone SE, l'iPhone XR et l'iPhone 8.





Notre avis sur "iPhone SE 2020" ( Apple )