Apple gagne dans l’affaire de FaceTime sous iOS 6

Il y a 6 heures

Alban Martin

Apple vient de remporter une bataille devant le tribunal fédéral de Floride. Ce dernier a rejeté une plainte contre Apple qui était accusée d’avoir volontairement rendu FaceTime inutilisable sur les iPhone 4 et iPhone 4S sous iOS 6 depuis 2017.

Apple forcée d'utiliser une autre technologie pour FaceTime

Apple aurait "cassé" FaceTime pour éviter des services de transmission coûteux d'après l'accusation de Austin Belanger. Le plaignant qui voulait faire revivre à Apple une class-action qui a eu lieu en 2017 sur le même sujet mais en Californie. Seulement cette fois, le tribunal a rejeté la plainte, alors même qu'Apple avait accepté de régler l'histoire à l'amiable d'après Bloomberg Law.



Les poursuites en Floride et en Californie étaient axées sur l'idée qu'Apple rendait FaceTime inutilisable pour les personnes utilisant des appareils sur iOS 6, principalement pour éviter de payer des coûts de transit de plus en plus élevés à Akamai.



Lorsque FaceTime a été lancé à l'origine, deux technologies étaient utilisées pour connecter les iPhones ensemble. Le premier a utilisé une norme peer-to-peer pour transférer directement l'audio et la vidéo entre les utilisateurs en VOIP. L'autre consistait en une «méthode de relais», reposant sur des serveurs tiers d'Akami pour transférer les données entre les utilisateurs.



En 2012, cependant, Apple a été reconnu coupable d'avoir violé des brevets détenus par VirnetX avec sa technologie peer-to-peer, forçant ainsi la société à passer à la méthode de relais pour tous les appels et données FaceTime.



Ces changements ont incité Apple à trouver des moyens de réduire le coût de FaceTime, conduisant ainsi au développement d'une nouvelle norme peer-to-peer qui n'a pas enfreint les brevets VirnetX. La nouvelle technologie a fait ses débuts avec iOS 7, mais la firme a été alors accusée de forcer les gens à passer à iOS 7 ou de casser FaceTime pour une question de coût.



Mais qui se sert aujourd'hui d'un iPhone 4 ou iPhone 4s ?



