iPhone SE 2020 : Apple propose une coque en silicone identique à l'iPhone 8

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Nouvel iPhone SE, nouvelle coque !

En même temps que la sortie du nouvel iPhone à 18h, Apple a aussi mis en ligne des coques destinées à son nouveau smartphone. Disponibles à un tarif de 39€, elles sont proposées en trois coloris, avec toute la qualité qu'on a l'habitude d'avoir avec les accessoires officiels d'Apple.



Mais en regardant de plus près, les coques ont exactemnt les mêmes dimensions.

Livrée à partir du 20 avril

Apple l'assure, cette nouvelle coque est conçue spécialement pour l'iPhone SE 2020. En soi, cela n'a pas dû prendre beaucoup de temps, puisque le nouvel iPhone a exactement le même design et les mêmes dimensions que l'iPhone 8 :

Hauteur : 138.4 mm

138.4 mm Largeur : 67.3 mm

67.3 mm Epaisseur : 7,3mm

Comme d'habitude avec Apple le haut de gamme est présent, la coque possède à l'intérieur une doublure en microfibre douce pour protéger l'appareil en cas de chute et une finition lisse et soyeuse à l'extérieur pour un toucher délicat et agréable quand vous tenez votre iPhone SE.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de recharger l'appareil avec la coque, elle est compatible avec la recharge sans fil.

Pour garantir une qualité sur une longue durée, Apple a testé cette nouvelle coque pendant des milliers d'heures dans ses laboratoires avant de l'envoyer en production.



Elle est disponible dès maintenant pour un tarif de 39€. Les couleurs : noir, blanc et rose des sables sont en stocks et prêt pour expédition. Apple annonce une livraison pour le lundi 20 avril. La livraison est offerte pour toute commande sur l'Apple Store en ligne.



Si vous êtes intéressé pour un autre style de coque, vous retrouvez déjà une multitude de coques compatibles pour l'iPhone SE 2 sur Amazon.

Voici les coques ESR, mais aussi d’autres marques...