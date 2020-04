iPhone SE 2020 vs iPhone XR vs iPhone 8 : notre avis !

Medhi Naitmazi

Apple a présenté l’iPhone SE 2020, la nouvelle entrée de gamme qui remplace l'iPhone 8 et qui se place sous l'iPhone XR. Il est donc logique de comparer les trois modèles les moins chers du constructeur. On aurait même pu intégrer l'iPhone 11 à ce comparatif...



Si Apple propose un SE avec un look désuet en 2020, son prix agressif couplé à ses prestations lui confère un intérêt tout particulier. Voyons cela de plus près.

Comparatif iPhone SE, iPhone XR et iPhone 8 : lequel choisir ?

Taille : écran 4,7 pouces ou 6,1 pouces ?

Si l'écran de l’iPhone XR est beaucoup plus grand avec une diagonale de 6,1 pouces contre 4,7 pouces pour l’iPhone SE ou l'iPhone 8, Apple a équipé les trois appareils de la même dalle. Les caractéristiques sont identiques sur tous les points :

Contraste de 1400:1

Luminosité de 625 nits

Affichage True Tone (couleurs adaptées à l'environnement)

Gamme de couleurs étendue (P3)



La seule différence notable finalement réside dans 3D Touch qui est présent sur l'iPhone 8 mais absent sur les deux autres. C'est Haptic Touch qui le remplace et qui est moins "palpable".



Et si vous cherchez un iPhone compact et léger, l'iPhone SE est ce qui se fait de mieux. Il reprend d'ailleurs les mêmes caractéristiques que l'iPhone 8 :

Hauteur : 138.4 mm (150.9 mm sur le XR)

138.4 mm (150.9 mm sur le XR) Largeur : 67.3 mm (75.7 mm sur le XR)

67.3 mm (75.7 mm sur le XR) Epaisseur : 7,3mm (8.3 mm sur le XR)

7,3mm (8.3 mm sur le XR) Poids : 148 grammes (194 grammes pour l'iPhone XR)

Processeur : A11, A12 ou A13

Côté puissance, le tout dernier iPhone SE est à la pointe avec la puce A13 qui équipe les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. La plus puissante des puces mobiles lui confère une avance toute particulière sur l'iPhone 8 doté de la puce A11 et aussi sur la puce A12 de l'iPhone XR. La différence est de l'ordre de 50% en performance graphiques avec la puce A12 et de 30% sur la partie calculs. C'est la même différence qu'on note entre la puce A12 et la puce A11. Autant dire que l'iPhone SE écrase l'iPhone 8.



Côté RAM, sans confirmation, on ne peut que supposer que l'iPhone SE hérite des 3 Go de l'iPhone XR, contre 2 Go sur le 8.

Face ID ou Touch ID

La différence principale est liée à l'écran. Il s'agit évidemment du Face ID qui trône sur l'iPhone XR mais qui n'est pas disponible sur les iPhone SE et iPhone 8. Pour réduire les coûts, et donc les prix, Apple a conservé le bon vieux Touch ID sur le nouvel iPhone SE.



Si cela peut être dommage, certains y trouveront leur intérêt car n'aimant pas la reconnaissance faciale. De plus, bien que moins infaillible que Face ID, Touch ID est quasiment aussi rapide.



C'est un peu un choix philosophique qu'il faudra faire ici, et à mettre en perspective du prix final également.

Autonomie

Les trois iPhone sont compatibles charge rapide (30 minutes pour atteindre 50%) et recharge par induction. Très bien. La différence est à la faveur de l'iPhone XR en ce qui concerne l'autonomie avec environ 1h30 de plus en moyenne en utilisation classique. L'iPhone 8 et l'iPhone SE tiennent autant l'un que l'autre, à savoir exactement comme l'iPhone 7.



Concrètement, l'écart est minime mais peut être un argument en faveur du grand modèle qui tient 3 heures de plus en lecture vidéo (16h) et même 25 heures de plus en audio (65h). C'est d'ailleurs assez fou comme différence étant donné qu'en utilisation normale, l'écart est ténu.

Photo et vidéo

Du côté de la photo et de la vidéo, c'est encore plus serré avec le même capteur (ƒ/1.8) sur l'iPhone Xr, l'iPhone 8 et l'iPhone SE 2 qui shoote à 12 mpx, mais un mode Portrait (avec plus d'options sur le SE) réservé aux deux plus récents et un zoom numérique x5.



Pour lui, l'iPhone SE possède également un mode Smart HDR amélioré.



Du côté vidéo, c'est de la 4K pour tous avec stabilisation optique mais une fonction Quick Take sur iPhone SE.



Enfin, si la caméra avant est à peu près la même partout, elle autorise le mode Portrait sur iPhone SE 2 et iPhone XR, et même les Animoji sur l'iPhone XR.

Connectivité : Wifi et 4G

Encore un point pour l'iPhone SE 2020 du côté de la connectivité. En profitant des dernières nouveautés de la marque, l'iPhone SE dispose du WiFi 6 (802.11ax avec MIMO), de la 4G Gigabit-class LTE, et du mode Express Cards avec réserve de marche. Les autres sont largués.



De plus, l'iPhone SE et l'iPhone XR affichent une eSIM permettant le Dual-SIM.

Prix et conclusion

En résumé, vendu un poil plus cher, l'iPhone 8 est largué par l'iPhone SE. Si le dernier iPhone 2020 hérite du même design, il est plus puissant, meilleur en photo, plus connecté que jamais, et aura le support des mises à jour d'iOS pendant 5 ans (jusqu'à iOS 18 minimum alors que l'iPhone 8 devrait s'arrêter à iOS 16). La question de l'achat d'un iPhone 8 aujourd'hui ne se pose plus, et Apple l'a d'ailleurs supprimé du catalogue.



Reste donc l'iPhone XR, pour 220 € de plus. Affiché à 709€ (ou 629€ en promo), quand l'iPhone SE 2020 est vendu 489€, le XR a pour lui le Face ID et un écran plus grand. Pas meilleur mais plus grand. Dernier atout, il possède également quelques coloris supplémentaires. Pour le reste, l'iPhone XR fait jeu égal avec le nouvel iPhone SE et se fait même dépasser au niveau connectivité et plus subtilement sur la partie photo / vidéo. Finalement, si vous hésitez pour un plus grand écran et que vous avez le budget, autant prendre l'iPhone 11 que l'on trouve à 700€ environ également. Sinon, foncez sur l'iPhone SE 2020 qui sera en vente dès vendredi.



Et vous, quel est votre avis sur ce nouvel iPhone SE 2020 ?