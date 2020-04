STOPCOVID : l'application devant le Parlement avant le 11 mai

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

La "grande nouvelle" depuis ce lundi, c'est l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, en direct sur toutes les télévisions françaises. Durant cette dernière, il a ainsi expliqué que le confinement durerait jusqu'au 11 mai minimum, avec des assouplissements des règles selon les résultats obtenus grâce à ces mesures.



Le but ? Faire face à la pandémie du coronavirus qui continue de s'étendre en France et dans le monde entier... L'une des armes futures pour nous autres, citoyens, devrait prendre la forme d'une application nommée STOPCOVID.



Son rôle sera de retracer l'historique des relations sociales et ainsi avertir si l'on a été en contact avec une probable personne contaminée.

L'application STOPCOVID très prochainement devant le Parlement

Elle a été officialisée en même temps que l'allocution, ce lundi, mais devra faire face à des barrières permettant une concertation et une optimisation de son usage au grand public.



Un débat aura lieu au sein du Parlement, et ce, avant la date fixée du 11 mai, afin de préparer au mieux l'après-confinement. Car oui, l'application vous traquera, mais vous permettra également de savoir si vous avez été en contact avec des personnes contaminées.



Le président a tenu à informer que les données récoltées par l'application seront anonymes et respectera la liberté de tout à chacun.



