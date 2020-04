Apple Glasses : L'incroyable brevet dévoilé aujourd'hui

Apple continue son travail autour de ses lunettes connectées, les fameuses Apple Glass. La firme de Cupertino veut proposer un produit proposant de la réalité augmentée et que l'on peut utiliser au quotidien. Depuis maintenant pas mal de temps, on peut apercevoir un rythme effréné de dépôts de brevets dans le registre de l'USPTO. En voulant protéger ses innovations, Apple dévoile énormément de choses sur les Apple Glasses !

Objectif réduction du poids et projection holographique

Le dernier brevet des lunettes AR d'Apple a particulièrement attiré notre attention. Commençons par le poids, un élément important pour des lunettes !

Apple semble préoccupé par ce détail, puisqu'elle sait que si les Apple Glasses ont un poids excessif, cela pourrait fatiguer lors de l'utilisation. C'est un véritable challenge puisqu’elles seront forcément plus lourdes qu'une paire de lunettes classique, car il y aura des composants et une batterie.

La firme de Cupertino aurait trouvé une solution pour réduire le poids de ses lunettes AR en intégrant un système holographique.



Dans le brevet dévoilé aujourd'hui, on aperçoit un élément pouvant projeter des éléments holographiques sur chaque branche des lunettes. Un faisceau lumineux irait directement sur les verres afin que l'affichage soit juste en face des yeux de l'utilisateur.

Cela permettrait de limiter le nombre de composants internes et donc de réduire le poids global des Apple Glasses.

Pour réaliser cela, Apple proposerait des verres avec un matériau réfléchissant, autrement dit un "miroir asymétrique". Ce genre de verre permet une facilité pour diriger les couleurs de différents projecteurs vers les yeux d'une personne qui regarde. La perte de qualité serait vraiment minime.

Pour l'instant le projet est en toujours en cours. Les ingénieurs expérimentent pleins de choses pour offrir à l'utilisateur à la fois un confort et une qualité d'image irréprochable. On sait qu'Apple pose des briques pour une AR parfaitement intégrée et facile à utiliser avec des capteurs LIDAR sur le dernier iPad Pro, une puce U1 pour la localisation précise sur les derniers iPhone et des mises à jour d'ARKit toujours plus poussées.



