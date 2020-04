Une étude montre que les hommes préfèrent Apple Music

L'agence MBLM a récemment publié une nouvelle étude sur les marques préférées (brand intimacy) des consommateurs, tout en faisant des classements par catégories.



Ils viennent de mettre à jour celle qui concernait les réseaux sociaux et les services de streaming comme Spotify, Apple Music ou encore Pandora.



Une update qui permet d'en savoir une peu plus sur les goûts et préférences de chacun, surtout en cette période de confinement.

Spotify et Pinterest toujours leaders, Apple Music sur le podium

L'année dernière, Apple Music était classé à la cinquième place, mais le service vient de faire une belle remontée pour prendre place sur le podium, sur la troisième marche.



Devant, on retrouve toujours Spotify et Pinterest, qui auront du mal à se faire déloger... Pour aller encore plus loin, MBLM précise qu'Apple Music est la meilleure marque pour les hommes, tandis que les femmes et la génération Y opteront plutôt pour Spotify.



Une donnée rassurante pour la Pomme, qui cherchera à aller encore plus loin dans les prochains mois.



