iPhone SE 2020 : Une enquête chinoise affirme que le nouvel iPhone SE sera un flop

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

18

À chaque annonce d'un nouvel iPhone, on retrouve quelques heures après des enquêtes sur internet pour savoir si les consommateurs seraient intéressés pour l'acheter. Hier, Weibo a posé la question à 350 000 Chinois (qui avaient déclaré avoir un budget serré dans l'achat d'un smartphone) et le résultat est loin de faire rêver...

60% refusent d'investir dans l'iPhone SE 2

Apple a dévoilé un nouvel iPhone SE à un prix très abordable ! On pourrait se dire que la demande va être gigantesque et que les ruptures de stock vont être nombreuses. Cependant, cette enquête qui a sondé énormément de monde apporte une incertitude en ce qui concerne le "succès" de l'iPhone SE 2 en Chine.

En effet, l'absence de 5G serait l'inconvénient majeur chez les personnes qui ont dit ne pas être intéressées par le dernier iPhone qui sera en précommande dès vendredi après-midi.

Contrairement à la France, la Chine est nettement plus avancée que nous dans le déploiement de ce nouveau réseau. Il est donc logique que les Chinois privilégient un smartphone ayant un modem 5G, surtout que les consommateurs au budget serré conservent leurs appareils plusieurs années..

Dans le détail des réponses, nous avons 60% des personnes qui refusent de l'acheter, 20% de personnes qui disent qu'elles vont peut-être l'acheter et 20% qui affirment qu'elles comptent bien sortir la carte bancaire pour la précommande ou la disponibilité en boutique.

Beaucoup de commentaires sur le sondage ont exprimé attendre une baisse de prix. Les consommateurs chinois savent que quand un nouvel iPhone est mis en vente, il est au prix fort les premières semaines de commercialisation, puis le mois qui suit, les revendeurs commencent à baisser le prix de 30 yuans, 50 yuans... Pour arriver jusqu'à 200 yuans de réduction.

Les analystes ont toujours déclaré que pour l'iPhone SE, ce sont principalement les fidèles d'Apple ne souhaitant pas dépenser plus de 700 dollars dans un iPhone qui seront les premiers à l'acheter.

À voir quelle ampleur cela prendra en Chine, mais si l'iPhone SE 2 fait un flop dans ce pays, ça ne risque pas de plaire aux investisseurs, puisque c'est l'un des pays les plus importants pour Apple.



Pour l'instant nous n'en sommes pas encore là, puisque l'iPhone SE 2 n'est même pas encore commercialisé. La précommande sera disponible dès demain 17 avril à 14h avec un prix à partir de 489€. Pour rappel, l'iPhone SE 2 possède un écran de 4,7 pouces LCD, la puce A13 Bionic, 12 mégapixels et le Touch ID pour le déverrouillage de l'iPhone et les paiements sur l'App Store.

Retrouvez toutes les autres caractéristiques sur notre article dédié à l'iPhone SE 2020.

Vous pouvez également voir la présentation en vidéo.



Source