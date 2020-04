Sorties jeux : Rocky Rampage: Wreck em Up, King Rabbit, Heal: Pocket Edition

Il y a 7 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Rocky Rampage: Wreck em Up, King Rabbit, Heal: Pocket Edition.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Vía (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.1, 73 Mo, iOS 10.3, Gonzalo Rodriguez del Cid)



Vía est un jeu de puzzle et de labyrinthe où les joueurs doivent trouver leur chemin à travers des chemins complexes et difficiles. Se déplacer sur chaque chemin peut sembler simple, mais plus d'un obstacle se mettra en travers de votre route.



Visuellement simple et engageante dans sa complexité, Vía exigera les meilleures compétences en résolution de casse-tête de quiconque s'aventure à travers ses chemins complexes.



Pour un défi supplémentaire, essayez de collecter toutes les gemmes de couleur. Chaque gemme collectée révélera une partie de la toile d'art de son voyage. Télécharger le jeu gratuit Vía





Tiny Decks & Dungeons (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.76, 98 Mo, iOS 9.0, Springloaded Ltd)



Combattez, construisez et explorez! Un RPG tactique avec un nouveau style de gameplay unique.



De ténébreuses tours pleines de monstres apparaissent partout dans la contrée, un jeune héros se rebelle contre sa famille et part pour trouver la cause de tout ce mal. Télécharger le jeu gratuit Tiny Decks & Dungeons





Sky High Golf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 185 Mo, iOS 10.0, RADIOBUSH PTY LTD)



Sky High Golf c'est du mini golf mais vous jouez dans le ciel! Allez-vous porter votre jeu de golf vers de nouveaux sommets?



Sky High Golf ajoute de nouveaux défis au jeu car vous devrez garder la balle sur la plateforme. Bien sûr, il y a des murs à rebondir, mais vous devez faire attention aux zones situées entre ces éléments. Ne tombez pas!



Il y a plus de 190 niveaux à jouer. Ces niveaux sont divisés en 4 cours différents, Start Course, Long Course, Star Course et Village Course.

Télécharger le jeu gratuit Sky High Golf





Rocky Rampage: Wreck em Up (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 510 Mo, iOS 9.0, Joyseed Gametribe)



Pour les grands gamers d'entre vous, peut-être connaissez-vous déjà la saga vidéoludique Rocky Rampage datant du début des années 2000. Cette fois-ci, nous lançons Boulder Cobbleston sur un chemin remplis d'ennemis, de pièges et d'obstacles : il faudra ainsi le guider, mais dans quel but ?



Tout simplement car on lui a volé ses pantalons de super héros, et c'est tout naturellement que Mr. Boulder est énervé, très énervé... Décrit dans le milieu comme étant le roi de la mode dans Rock Kingdom, ce dernier ne peut pas se laisser faire et se doit de récupérer ses "merveilles" coûte que coûte.



Pour vous aider dans votre tâche, vous mettrez la main sur certains de vos pantalons spéciaux, mais également sur des pouvoirs qui ne seront pas à négliger.

Télécharger le jeu gratuit Rocky Rampage: Wreck em Up





King Rabbit (Jeu, Réseaux sociaux / Action, iPhone / iPad, v1.0.6, 158 Mo, iOS 9.0, RareSloth LLC)



Enrichissez votre esprit avec ce puzzle de tous les âges. Poussez des boîtes pour créer des ponts, abattez des murs avec des bombes, trouvez des clés pour déverrouiller des caisses et naviguez jusqu'au portail de chaque niveau. Méfiez-vous des chèvres, des bonhommes de neige et des squelettes. Une fois que vous avez appris les bases, créez vos propres niveaux avec le constructeur de niveaux. Partagez vos créations avec le monde entier et faites-vous des adeptes. Un défi, une créativité et une aventure sans fin vous attendent ! Télécharger le jeu gratuit King Rabbit





Just Survive: Arena (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 88 Mo, iOS 8, Lindsay Goodridge)



Avez-vous ce qu'il faut pour survivre à une attaque sans fin d'obstacles brutaux et dévastateurs dans une arène de mort? Je ne le pensais pas, Collin non plus... Et même si nous le faisions, au moins vous n'avez pas à endurer la douleur comme lui...



Rejoignez Collin l'Orc et ses amis pour défier la mort en participant à une arène brutale, en évitant sans cesse les obstacles et en survivant le plus longtemps possible. Préparez-vous en obtenant des objets puissants et des goodies qui vous aideront à durer encore un peu plus longtemps. Télécharger le jeu gratuit Just Survive: Arena





The Floating Square (Jeu, Aventure, iPhone, v1.1, 8 Mo, iOS 13.2, Erez Drutin)



Restez en vie aussi longtemps que vous le pouvez!

Votre mission est d'esquiver tout ce que vous voyez et survivre.

Toucher le sol tue - Évitez de toucher le sol à tout prix, sinon vous mourrez.

Toucher des obstacles tue - Toutes les quelques secondes, un nouvel obstacle apparaît et votre travail consiste à l'éviter. Si vous ne parvenez pas à éviter les obstacles et qu'un obstacle vous frappe, vous mourrez. Télécharger le jeu gratuit The Floating Square





DicTater (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 174 Mo, iOS 10.0, Cogniad LLC)



Préparez-vous à être un dictateur! Ou devrions-nous dire, DicTater? Devenez une pomme de terre et combattez pour la liberté et la domination dans le nouveau jeu de stratégie DicTater!



À la conquête du monde de la pomme de terre

Il existe des millions de cartes différentes qui peuvent être générées, et vous pouvez toutes les conquérir! Trouvez des monuments spéciaux, des rivières, des villes rivales et plus encore...



Construisez des fermes et exploitez votre capital pour cultiver plus de pommes de terre. Plus vous avez de pommes de terre, plus vous serez fort. Et si l'agriculture n'est pas votre truc, alors pillez d'autres factions! Télécharger le jeu gratuit DicTater





Bullet Hell Monday Finale (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 121 Mo, iOS 9.0, MASAYUKI ITO)



Sans surprise, Bullet Hell Monday Finale est un nouveau shoot'em up d'enfer gratuit au téléchargement et qui contient des achats intégrés pour supprimer la publicité. Autrement, si vous ne voulez pas payer, il faudra regarder des vidéos de temps en temps.



Plus accessible que ses prédécesseurs, Bullet Hell Monday Finale a été conçu surtout pour les débutants du genre qui devront apprendre à éviter les balles et à répliquer.



Cela n'empêche qu'il est toujours possible d'améliorer son vaisseau avec plusieurs paramètres, condition sine qua non pour progresser dans le mode "chapitre". A chaque fois, on vous attribuera une mission comme éliminer 30 ennemis ou vaincre le boss par exemple.

Télécharger le jeu gratuit Bullet Hell Monday Finale





Aura Kingdom 2 (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v8.7.11, 1,1 Go, iOS 9.0, X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LT...)



Le rêve des héros ne s’est jamais arrêté

Les braves du monde entier se rencontrent et partagent le plaisir des aventures

Un nouveau style esthétique nippo-coréen Un jeu d’aventure magique 3D MMORPG sur mobile Aura Kingdom 2 est disponible

Œuvre ingénieuse légendaire de cette année, avec des scènes délicates coréennes dont la création et la beauté n’ont d’égales que les paysages des jeux vidéos mobiles épiques en ligne.

Les joueurs vont se rendre dans un monde magique imaginaire,invoquer des Eidolon et en faire des compagnons, puis utiliser des stratégies et former des équipes de combat pour créer une légende héroïque qui leur appartient. Télécharger le jeu gratuit Aura Kingdom 2





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Nature Matters (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v1.0.1, 126 Mo, iOS 9.0, DIGITAL MELODY GAMES KITAJEWSK...)



Dans « Nature Matters », vous incarnez l'esprit d'une petite plante. Sans protection et entourée par une ville qui grandit dans tous les sens, la petite plante réalise qu'elle est toute seule et qu'elle ne pourra pas survivre.



Sa seule solution est de retrouver son protecteur, un petit garçon qui se retrouve dans la tourmente des faiblesses humaines, et de le convaincre de prendre soin d'elle à nouveau.



Dans votre aventure, vous allez découvrir des terres dévastées par l'influence humaine.



Tout en résolvant des puzzles avec une musique relaxante, vous aurez l'opportunité de restaurer la végétation et les couleurs de la vie. Télécharger Nature Matters à 2,29 €





LOVE by Fred Wood (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 56 Mo, iOS 8.0)



LOVE est un jeu de plateforme court et addictif avec un design minimaliste. Il a un système de réapparition personnalisé, 16 niveaux, une bande originale de 12 pistes et plusieurs façons de jouer.



Le jeu utilise un pavé de contrôle virtuel mais propose également la prise en charge de la manette de jeu.



Les niveaux difficiles sont équilibrés avec l'inclusion d'un système de réapparition simple mais unique dans lequel le joueur peut laisser un point de contrôle à n'importe quel endroit et à tout moment, tant qu'ils sont sur un sol solide. Télécharger LOVE by Fred Wood à 1,09 €





kuso (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 149 Mo, iOS 8.0, Fred Wood)



kuso est un jeu de plateforme à la fois stimulant et équitable avec une esthétique simple. Vous avez la possibilité de courir et de sauter. Frayez-vous un chemin à travers l'acide, les longs sauts, les plates-formes qui disparaissent, les scies géantes et bien plus encore dans ce monde mécanique épouvantable. Si vous recherchez un jeu qui mettra à l'épreuve vos compétences en matière de plate-forme, quelque chose d'excellent à écouter et un jeu à maîtriser, kuso est le jeu pour vous.



kuso utilise une manette de jeu virtuelle avec des commandes tactiles à l'écran et prend également en charge les manettes de jeu. Télécharger kuso à 4,49 €





Heal: Pocket Edition (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 190 Mo, iOS 13.2, Winterveil Studios Oy)



Heal est un jeu d'aventure expérimental du créateur de la série DISTRAINT.



Il y a très peu de dialogue et de texte dans Heal. Au lieu de cela, le récit est entraîné par une atmosphère forte et obscure.



Guidez un vieil homme à travers le monde sombre et atmosphérique de Heal dans ce jeu de pointer-cliquer 2D abstrait d'aventure. Télécharger Heal: Pocket Edition à 5,49 €