Hitman GO passe à gratuit pour le confinement sur iOS et Android

Il y a 32 min

Medhi Naitmazi

Hitman GO suit donc la tendance et passe gratuit pour aider les joueurs pendant le confinement. Après Lara Croft GO, c'est donc autre jeu de Square Enix qui nous est offert sur iPhone, iPod et iPad. Il s'agit d'un jeu de stratégie de type plateau qui met en scène le célèbre agent 47 qui doit s'infiltrer et éliminer différents ennemis.



Regardez le trailer vidéo :

Hitman GO : l'agent 47 est gratuit sur iOS et Android

Tiré de la franchise d'infiltration, ce jeu de stratégie sorti en 2014 est un puzzle d'anticipation aux objectifs divers. La plupart du temps le but principal sera d'atteindre la sortie ou d'éliminer une cible donnée. D'autres objectifs secondaires viennent se greffer comme finir le niveau en un nombre de tours donné, éliminer tous les ennemis ou au contraire n'en éliminer aucun.



Hitman GO est un jeu original pour les fans de la saga, mais aussi les autres avec une approche inédite. Et c'est peut-être bien là sa plus grand force. Proposer un jeu de réflexion au rythme calme mettant en scène ce personnage est une bonne idée et donne une nouvelle facette à la franchise.



Les + :

Très joli

Pensé pour le tactile

A noter que le jeu est aussi gratuit sur Android pour une durée limitée.

