Plex lance deux nouvelles applications : Plexamp et Plex Dash

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Si vous ne connaissez pas encore Plex (v6.10.1, 235 Mo, iOS 10.3), il faut savoir qu'on parle d'une application intéressante pour regarder des films et séries téléchargés sur son Mac ou son PC.



Disponible sur l'Apple TV et de nombreux autres appareils, il vous suffit sur votre ordinateur de sélectionner au préalable le dossier où que vous voulez que Plex scanne les fichiers et celui-ci vous donne après la visibilité de ce qu'il y a dans ce dossier via une application Plex installée sur un autre appareil.



Mais, aujourd'hui, les développeurs lancent deux nouvelles applications sur l'App Store : Plexamp et Plex Dash

Plex Dash (App, iPhone / iPad, v1.0.0, 10 Mo, iOS 8.0)



Rapide, puissant et utile, Plex Dash garde un œil sur votre serveur, où que vous soyez. Avec votre Plex Pass, obtenez une vue unifiée de la lecture active sur vos serveurs avec des graphiques en temps réel pour l'utilisation du réseau, de la mémoire et du processeur, le tout dans une belle interface utilisateur.



Vous l'aurez compris, Plex Dash vous permet de surveiller tout ce qui se passe sur votre serveur Plex ! Télécharger l'app gratuite Plex Dash