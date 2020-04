Promo : les écouteurs sans-fil Jabra Elite 65T à 119€ !

Il y a 2 heures (Màj il y a 49 min)

Enzo Valvasori

6

Des écouteurs sans fil pour le sport qui concurrencent les AirPods Pro viennent de baisser leur prix. Il s'agit des Jabra Elite 65T qui sont donc en promotions sur Amazon à -25% ! Une belle affaire pour ceux qui n'ont pas encore d'écouteurs Bluetooth.

Une meilleure autonomie

En comparaison avec ses prédécesseurs, les écouteurs sans fil Elite 75t, l'autonomie des 65T a été drastiquement améliorée ! Pour proposer aujourd'hui une batterie de 5h, qui, couplé à son étui de recharge portable, permet de profiter d'une autonomie d'utilisation totale de 15h. Ce qui n'est pas ridicule, même si les AirPods Pro font mieux avec 23h en tout.

On se rapproche des AirPods Pro...

Ces écouteurs Jabra Elite 65T sont plus orientés vers le sport et les contraintes que l'on peut rencontrer lorsqu'on est en activité. Il y a d'ailleurs une version "Sport" à 10€ plus cher. C'est pourquoi, tout comme les AirPods Pro, ils sont pensés pour rester fermement en place, quelque soit vos mouvements. Et qu'il propose la même fonctionnalité que son concurrent, à savoir, un mode nommé Hear Through, qui vous permet d'entendre tous les sons environnants. L'équivalent de Transparence d'Apple.



Son design élégant, et sa boîte aux allures premiums nous confirme qu'on a à faire un produit de qualité, mais bien moins cher que les écouteurs sans fil de chez Apple.

On apprécie d'ailleurs le fait qu'ils soient certifié IP67, et donc entièrement résistants à l'eau et à la poussière jusqu'à 1 mètre de profondeur, pendant une durée de 30 minutes, et que le constructeur nous offre une garantie de 2 ans contre les dysfonctionnement liés à la transpiration.

Les choses vont encore plus loin, grâce à l'application Jabra Sport Life.

Vous faites partie des utilisateurs exigeants quand il s'agit de la qualité audio de ce que vous écoutez ? Jabra propose la personnalisation de l'expérience audio grâce à l'aide d'un equalizer intégré dans son application iPhone, ainsi que différents stats sur votre activité cardiaque.



Et n'oublions pas qu'Alexa est intégré et que vous avez 4 microphones pour passer vos appels, ce que nous avions apprécié dans notre test il y a deux ans.



Vous pouvez donc retrouvez ces écouteurs Elite 65T en promotion sur Amazon à 119€ au lieu de 159€, voire 179€ pour la version Sport.





Télécharger l'app gratuite Jabra Sport Life