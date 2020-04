iPhone SE 2020 : un assemblage au Brésil ?

La semaine dernière, Apple a fait le "plein" de nouveautés au sein de l'Apple Store, notamment en commercialisant la version 2020 de l'iPhone SE, le smartphone low-cost. Si ce dernier n'est pas encore vendu dans tous les pays, il se pourrait qu'il débarque prochainement au Brésil, puisque ANATEL (Agence nationale des télécommunications) vient de publier la documentation du processus d'homologation du produit. Mais, le plus intéressant provient du fait que la Pomme pourrait choisir ce pays pour continue l'assemblage de ce dernier.

