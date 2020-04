iPhone SE 2020 : Un site chinois a annoncé plus de 340 000 précommandes

Julien Russo

Quelques heures après l'annonce de l'iPhone SE 2020, une enquête chinoise demandait s'il était envisageable que vous achetiez le nouvel iPhone. La majorité des sondés n'étaient pas intéressés essentiellement à cause de l'absence de modem 5G. Visiblement, cette enquête n'a pas vraiment reflété la réalité, puisque l'un des plus gros sites de ventes en ligne en Chine a annoncé avoir reçu plus de 340 000 précommandes.

Un lancement qui atteint un record

On l'a toujours dit, un iPhone à un prix abordable, c'est le succès assuré !

Même si des doutes régnaient à cause de l'absence de la 5G et des bords toujours présents sur un marché où les smartphones sont désormais sans bords, Apple a réussi son challenge pour le week-end des précommandes.

En effet, le site JD.com a enregistré en seulement quelques jours 340 000 précommandes pour l'iPhone SE 2020.

Un record auquel ne s'attendait pas le plus gros site de ventes en ligne en Chine.

Notons quand même que les précommandes ont été accompagnées d'une belle réduction de -30% sur le prix final. Cela a probablement favorisé les commandes sur JD.com plutôt que chez les opérateurs et autres concurrents.

Cet aperçu de popularité avant le lancement officiel, doit certainement rassurer Apple qui constate qu'à l'approche du grand jour, l'iPhone SE 2020 rencontre déjà un certain succès.

Ce nouvel iPhone a pour mission de venir faire mal aux concurrents chinois comme Xiaomi, Huawei, Oppo... Apple se met au même niveau tarifaire, avec des composants de dernière génération comme la puce A13 qui est présente dans les iPhone 11 par exemple.



Pour rappel, vous pouvez dès maintenant précommander le nouvel iPhone. Apple propose la précommande depuis vendredi 14h, ainsi que les nombreux revendeurs.

