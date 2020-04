WhatsApp va lancer les appels vidéos à plus de 4 personnes

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Malgré les problèmes de confidentialité du groupe Facebook, WhatsApp continue d'être la plateforme de messagerie sécurisée la plus fiable de la planète, et surtout la plus utilisée. Avec ses 2 milliards d'utilisateurs qui échangent des messages chiffrés de bout en bout quotidiennement, la plateforme qui connecte le monde entier fait aussi des efforts pour le confinement. En effet, bien qu'il soit possible d'appeler ou de réaliser des appels vidéos, jusqu'ici nous étions limités à 4 personnes. Mais pour remplacer les réunions en face à face, il faut aller plus loin comme FaceTime ou Zoom.



WhatsApp Messenger passera bientôt des appels en groupe élargi

La limitation de 4 personnes devrait bientôt être effacée. Comme l'ont découvert les détectives du code de WABetaInfo, le nombre de personnes jointes lors d'un appel est sur le point d'augmenter. Le code des bêta iOS et Android indique clairement que la nouveauté sera présente dans la prochaine version de l'application. Seul hic, nous ne savons pas si le nombre va être vraiment augmenté ou seulement doublé par exemple. Pourra-t-on appeler à 8, à 16, à 32 ou même à 64 personnes en même temps ? Nous le saurons rapidement car la nouvelle mouture est attendue pour cette semaine. Si tel est le cas, cela pourrait faire de l'ombre à FaceTime qui autorise 32 personnes et surtout à Zoom qui est cross-platform mais dont les déboires sécuritaires de ces dernières semaines lui ont coûté plusieurs bannissements.



D'ailleurs, la prochaine version de WhatsApp indiquera clairement que ses appels sont cryptés de bout en bout. De quoi venir grignoter des parts de marché sur les terres de Zoom donc, mais aussi de Teams de Microsoft par exemple.



Enfin un mot sur l'application iPad. Elle est toujours prévue et est très attendue par les utilisateurs. Le code la contient toujours en mode bêta, espérons qu'elle sorte rapidement après des mois de tests.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger