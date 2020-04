Apple travaille avec American Idol pour terminer la saison avec des iPhone

Après l'autorisation de New York de pouvoir se marier via FaceTime, les appareils d'Apple pourraient bel et bien jouer un nouveau rôle pour les Américains.



En effet, à cause du coronavirus et du confinement, l'émission American Idol a été stoppée pour ne pas prendre de risques... Actuellement, la Pomme est en pourparlers avec les réalisateurs pour continuer l'émission grâce aux iPhone.



Le but ? Les candidats montreront leurs prouesses directement de chez eux !

Apple en pourparlers avec American Idol

American Idol, comme beaucoup d'autres émissions, a été fermé lorsque la pandémie en cours a forcé la distanciation sociale. Seulement, les nombreux fans trouvent l'attente très longue, et les réalisateurs n'ont pas le choix que de faire appel à leur imagination.



Ainsi, Trish Kinane, show-runner de l'émission, souhaite continuer le spectacle à distance en envoyant du matériel d'éclairage aux candidats et un iPhone 11 Pro.



Il explique :

Ce sont des enfants qui sont vraiment habitués à la technologie iPhone, ils la connaissent vraiment et l'utilisent tous les jours. En fin de compte, nous avons pensé à cette option plutôt que de leur envoyer une caméra compliquée qui nécessite un technicien pour l'utiliser.

Le projet semble acte pour une émission à distance, étant donné que du matériel estampillé American Idol a été envoyé au domicile du présentateur, Ryan Seacrest.



Reste plus qu'à terminer les discussions avec la Pomme !



