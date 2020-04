eBay intègre le bouton "Connexion avec Apple"

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Depuis qu'Apple a dévoilé sa nouvelle méthode d'authentification sur les apps iOS et sur les sites internet, peu de développeurs ont choisi ce nouveau moyen de connexion. Les boutons de Facebook, Twitter et Google restent toujours les plus fréquents. Cependant, le vent commence à tourner puisque Apple a enfin un bouton "Connexion avec Apple" sur l'une des plus grosses applications disponible sur l'App Store. Il s'agit d'eBay !

Les nouveautés de la dernière mise à jour d'eBay sur iOS

Le site de ventes en ligne vient de lancer sa nouvelle mise à jour. Il s'agit de la version 6.0 qui apporte essentiellement des correctifs de bugs, mais aussi des nouveautés comme une nouvelle option de connexion !

En effet, eBay a choisi la connexion maison d'Apple. Il s'agit d'une connexion à l'aide de son Apple ID. Lors de l'authentification, la firme californienne propose la possibilité de masquer son adresse mail en envoyant au site une adresse mail virtuelle qui s'occupera de vous transférer les mails sur votre vraie boite.

Tout se fait automatiquement, même la création de la boite mail virtuelle. Vous avez juste à faire votre choix lors de la connexion, de divulguer ou non votre adresse mail personnelle.

La fausse adresse mail comportera des lettres qui ne veulent rien dire et se terminera par @privatrelay.appleid.com !

Pour les utilisateurs c'est un gage de confidentialité inestimable par rapport à ce qui est proposé chez les concurrents.

Après de longues discussions en interne, eBay en a conclu que pour se connecter à ses services, l'authentification d'Apple était la solution idéale.

L'authentification via Apple ID est disponible depuis 24 heures sur l'app eBay.



Voici les autres détails de la mise à jour...

- Prenez une photo ou scannez un code-barres pour trouver un objet facilement

- Nouvelle fonctionnalité de suppression de l'arrière-plan qui permet d'améliorer le rendu de vos photos

- Trouvez facilement vos boutiques favorites, où que vous soyez

- Recevez des notifications en temps réel sur la livraison pour savoir quand vous recevrez votre objet

- Essayez les fonctionnalités améliorées Recherches favorites et filtrez les recherches

- À venir : le mode sombre pour tous vos appareils mobiles

Télécharger l'app gratuite eBay