My Nintendo : une nouvelle application pour iOS et Android

Il y a 1 heure (Màj il y a 50 min)

Guillaume Gabriel

Sans prévenir son petit monde, le célèbre nippon Nintendo vient de lancer une nouvelle application à destination de nos smartphones. Appelée sobrement My Nintendo, cette dernière n'est, pour le moment, que disponible au Japon.



Elle permet d'acheter des jeux, de regarder des vidéos, de suivre des lives, de lire des actus Nintendo et de participer à différents événements.

My Nintendo : une nouvelle application mobile

Affichez d'anciens enregistrements de jeux, enregistrez-vous pour des événements et accédez aux magasins Nintendo du monde réel.

Vraisemblablement, en lançant l'application My Nintendo, le nippon souhaite regrouper de nombreux services dans un seul et même endroit. Ainsi, vous pourrez regarder les Nintendo Live de l'époque ou les suivre en live, accéder à la boutique de la firme et mettre vos coups de coeur dans une liste d'achats et accéder à de nombreuses statistiques sur vos heures de jeu effectuées sur les consoles du constructeur.



Pour le moment, l'application n'est disponible qu'au Japon, mais on imagine qu'elle aura le droit à une version internationale dans le futur.

Télécharger l'app gratuite My Nintendo(マイニンテンドー)