Apple part à la chasse aux applications de loterie comme Bravoloto

Il y a 41 min (Màj il y a 24 min)

Corentin Ruffin

Quand on est développeur et qu'on tente de lancer ou de redonner des couleurs à un type de business sur l'App Store, il faut bien être conscient que la Pomme a le pouvoir de vous le clouer en seulement quelques heures.



Dernièrement, Apple semble faire face aux applications de loterie qui force les utilisateurs à regarder des publicités et à faire diverses actions pour gagner des lots.



Le pionnier en France, Bravoloto, vient de supprimer son application du magasin...

Les applications de loterie dans la ligne de mire d'Apple

On se souvient encore, quelques années en arrière, quand Apple mettait fin à l'empire qu'était AppGratis. Le problème ? Cette dernière faisait la présentation d'une application ou d'un jeu par jour, passant gratuite pour l'occasion.



Une véritable mine d'or pour les utilisateurs qui étaient des milliers à suivre le bon plan journalier... Malheureusement, le géant du Discovery réussissait à propulser des applications dans le top de l'App Store en seulement quelques heures (en échange de quelques milliers d'euros).



Un problème qu'Apple a réglé tout simplement en supprimant l'app, alors que son fondateur venait d'annoncer une levée de fonds de plusieurs millions pour s'étendre en Europe.



La cible a changée, mais les retombées risquent d'être les mêmes, notamment pour Bravoloto, contraint de supprimer son application de l'App Store. Une autre application fait également parler d'elle, Appy, service de concours mis en place en collaboration avec le créateur Jojol qui avait rédigé sur iPhoneSoft il y a quelques années.



Ce dernier explique sur les réseaux sociaux qu'Apple les a contactés pour les informer que les applications de loterie avec publicités seront bannies de l'App Store. Une décision brutale, forçant les développeurs à chercher de nouvelles solutions...



La raison de cette décision ? Certainement la même que pour d'autres services : Apple ne touche aucun revenu sur les gains générés par la publicité...