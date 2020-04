Les coques d’iPhone 7 et 8 vont à l’iPhone SE 2020 même la Smart Battery

Apple sort toujours des coques et protections spécifiques avec chaque nouvel iPhone. Le dernier iPhone SE 2020 n’y a pas échappé, mais comme nous l’avions déjà expliqué dans notre dossier sur les coques et accessoires, la plupart des protections pour les iPhone 8, iPhone 7 et même iPhone 6S vont au nouvel iPhone SE. Et la Smart Battery Case de l’iPhone 7 en fait partie.

La compatibilité de la Smart Battery Case sur l’iPhone Se : oui mais...

Nick Guy a en effet décidé de tester l'iPhone SE avec la Smart Battery Case conçu pour l'iPhone 7. Même si Apple ne promet pas la compatibilité avec l'iPhone SE, cela fonctionne. De même que celle pour iPhone 6S. Mais pourquoi pas celle de l’iPhone 8 ? Car Apple ne l’a tout simplement jamais sortie.



C’est bien dommage car bien que la coque-batterie de l’iPhone 7 soit fonctionnelle, elle ne supporte pas la charge sans fil que l’on retrouve sur l’iPhone SE et l’iPhone 8. C'est un inconvénient par rapport aux étuis de batterie intelligents pour iPhone XS et plus récents, qui prennent en charge la norme sans fil Qi.



En tout cas, l'iPhone SE qui offre de base une autonomie de :

13 heures de lecture vidéo

8 heures de lecture vidéo en streaming

40 heures de lecture audio

Avec une batterie de 1821 mAh

Mais lorsque vous associez l'iPhone SE à la Smart Battery Case, vous pouvez profiter d'une source supplémentaire de 2365 mAh, soit plus que doubler la durée de vie de la batterie. Le Smart Battery Case comprend également une intégration approfondie avec iOS, ce qui facilite la surveillance de l'état de la batterie via l'écran de verrouillage et les paramètres de votre iPhone.



Reste à attendre une version de l’accessoire spécifique au nouvel iPhone SE où à aller voir notre dossier sur les alternatives à la Smart Battery Case pour iPhone.



