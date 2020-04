TikTok : Apple a ouvert son compte et il est déjà certifié

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir

L'application de vidéos courtes TikTok est tellement monté vite dans l'App Store et le Play Store en si peu de temps, que pour Apple c'est devenu une évidence d'y ouvrir un compte. Il faut dire qu'avec 500 millions d'utilisateurs actifs mensuellement dans le monde, Apple peut toucher beaucoup de personnes avec sa communication.

Apple ouvre un compte TikTok

Après Instagram et Twitter, c'est désormais au tour de TikTok d'accueillir le géant californien. Depuis quelques heures, le compte @apple est certifié et il recueille déjà plusieurs milliers d’abonnés.

Tout comme Twitter, il s'agit d'un compte vide, sans post et sans biographie. Apple n'est pas du genre à discuter avec ses followers ou même répondre aux messages qu'elle reçoit. En général, l'entreprise se sert de ses comptes sur les réseaux sociaux uniquement pour la promotion de ses produits ou pour mettre en avant sur Instagram les plus beaux clichés réalisés avec l'iPhone.

Le choix de se lancer sur TikTok est en réalité très stratégique, puisque l'audience principale de l'application est essentiellement les plus jeunes et les adolescents. Ceux qui sont justement les plus réceptifs au marketing d'Apple !

En 2019, TikTok a comptabilisé plus de 600 millions d'installations sur iOS comme sur Android.

Seulement 2 ans après sa création, il y avait déjà 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement.

De plus en plus d'annonceurs s'intéressent à TikTok, si vous êtes utilisateurs réguliers, vous avez probablement vu que les annonces entre les vidéos sont plus nombreuses et désormais une vidéo promotionnelle est présente à chaque nouvelle ouverture de l'application.



Télécharger l'app gratuite TikTok