Il y a 5 composants identiques entre l’iPhone SE et l’iPhone 8

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

4

Tout le monde est d’accord pour dire que le nouvel iPhone SE d'Apple est une bonne affaire. Alors qu’il est vendu quasiment deux fois moins cher qu’un iPhone 11 avec qui il partage sa puce A13, il emprunte beaucoup à l’iPhone 8. Et iFixit, grand fan du premier iPhone SE, a fait le parallèle entre les deux téléphones au look identique.

A gauche, les composants d'un iPhone 8. A droite, ceux d'un iPhone SE 2020

Voici les composants que vous pouvez échanger entre l’iPhone 8 et l’iPhone SE

Apple a donc répété l’histoire avec un second iPhone SE qui emprunte des pièces aux modèles précédents - réduisant les déchets de fabrication de nouvelles conceptions et rendant les pièces de rechange plus faciles et plus abordables à trouver.

iFixit s’est amusé à compter le nombre de pièces iPhone 8 que vous pouvez utiliser dans ce téléphone - et vice versa.



Les bonnes pièces : les deux caméras de l'iPhone SE, le plateau SIM, le Taptic Engine et l'assemblage d'écran (y compris le microphone et le capteur de proximité) sont tous échangeables avec les pièces de l'iPhone 8. Et cet écran devrait être moins cher à remplacer que tout iPhone récent. Cependant, comme avec tout échange d'écran iPhone moderne, vous perdrez True Tone à moins d'avoir accès à un programmeur d'écran.



Par contre, bien qu’identiques, les boutons d'accueil ne sont toujours pas interchangeables - vous devrez conserver votre bouton d'accueil d'origine en cas de réparation, remplacer un bouton d'accueil du marché secondaire sans Touch ID, ou bien payer Apple qui est le seul à pouvoir faire refonctionner un bouton Touch ID.



Pour le reste des éléments incompatibles, on sera surpris d’apprendre que la batterie en fait partie. Il s'avère que, bien qu'elle soit identique, le connecteur de la carte mère de la batterie diffère de celui du 8. Le SE se connectera à une batterie iPhone 11, qui utilise le même connecteur - mais il ne s'allumera pas. Et, malheureusement, ce vous ne pouvez même pas échanger une batterie d’iPhone SE 2020 authentique contre une autre sans déclencher un avertissement de service «pas une batterie Apple authentique».



Malgré cette déception, l’iPhone SE est certainement le téléphone Apple le plus facile à réparer car les ateliers de réparation et les réparateurs ont déjà dans leur inventaire. On aurait donc pu l’appeler iPhone 8S sans problème.



Pour information, le démontage complet de l'iPhone SE 2020 est en cours chez nos confrères et devrait être publié dans la journée.



Source