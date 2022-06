L'expédition des composants des iPhone 14 vient de commencer

Dès le mois de septembre, Apple annoncera et commercialisera la prochaine génération de son célèbre smartphone. Selon les dernières indiscrétions, le travail en coulisse avancerait à grands pas, les fournisseurs sélectionnés par Apple ont commencé les expéditions des multiples composants.

L'assemblage de masse va bientôt commencer

Comme chaque été, c'est le grand rush dans les usines de Foxconn, le partenaire d'Apple reçoit vers la fin juin une tonne de composants qui permettront l'assemblage des futurs iPhone.

D'après un récent rapport de Digitimes, les fournisseurs des composants des iPhone 14 ont commencé les expéditions vers les usines de fabrications, ces livraisons qui arrivent de manières progressives ont pour objectif de remplir des stocks où les chaînes de productions piocheront pendant tout l'été afin d'assembler les iPhone 14.



Comme pour les précédentes générations, les consommateurs devraient retrouver, dans quelques mois, quatre modèles différents d'iPhone 14. L'exception se fera sur la version mini, Apple aurait pris la décision de complètement abandonner l'iPhone mini suite aux ventes décevantes. L'entreprise a enfin réalisé que les clients ne s'intéressent plus aux petites tailles d'écran qui sont moins confortables pour les jeux, les vidéos...

Foxconn devrait donc entamer l'assemblage de façon imminente pour les iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Le calendrier de début de production est encore confidentiel, mais vu que les pièces arrivent, Apple devrait donner le feu vert à Foxconn cette semaine !

À noter que depuis plus d'un mois, les effectifs de Foxconn sont déjà aux complets, le sous-traitant d'Apple a organisé plusieurs campagnes de recrutements afin de trouver un maximum de monde dans le but de suivre le rythme des commandes d'Apple.

Foxconn s'est engagé à verser des primes à la signature pour motiver les troupes !



Avant la livraison des composants, Foxconn en profite pour planifier des sessions de formation pour apprendre à assembler les futurs iPhone et surtout faire comprendre aux nouveaux employés l'importance de la qualité, surtout quand il s'agit d'un client comme Apple qui a un sens très poussé du "détail".



Pour rappel, les iPhone 14 Pro devraient ne plus avoir d'encoche, celle-ci serait remplacée par un trou + une pilule où seront logés les capteurs nécessaires pour le Face ID et la caméra avant.

Au niveau des composants internes, on peut s'attendre à une puissance exceptionnelle grâce à la puce A16, une belle évolution du côté de la caméra arrière avec du 48 mégapixels et une amélioration de l'enregistrement vidéo avec la prise en charge du 8K.



Pour le moment, les dates de présentation et de lancement des nouveaux iPhone sont inconnues, on devrait en savoir plus bientôt à travers les rumeurs.

On espère aussi d'ici là une fuite visuelle venant des chaînes de production afin de savoir si l'encoche a bien disparu !



