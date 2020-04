iPhone SE : un mode portrait qui se sert du machine learning

Si vous suivez l'actualité sur notre blog, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple vient de lancer la version 2020 de son iPhone SE. Si l'esthétique ressemble (très) fortement à l'iPhone 8, c'est sur les composants que la Pomme s'est concentrée : embarquant une puce A13, l'appareil peut se vanter d'avoir également un appareil photo bien meilleur.



Le module au dos, bien que n'atteignant pas la puissance de l'iPhone 11, a le mérite de fournir des résultats satisfaisants. Il permet ainsi de gérer le mode Portrait sur des humains...



Comme on pouvait s'y attendre, pour générer cette technologie, Apple a misé sur du machine learning plutôt que d'améliorer le capteur physique.

L'iPhone SE utilise du machine learning pour le Portrait

Cette découverte a été faite par les développeurs d'Halide et de Spectre Camera, qui viennent d'ailleurs d'adapter leurs applications au nouveau smartphone. En travaillant sur le développement, ils ont noté une collecte des données de profondeur pour capter le sujet principal et ainsi pouvoir flouter le tour de ce dernier.



C'est là qu'intervient la puissance de la puce A13, permettant cette prouesse : pour illustrer leurs propos, les développeurs ont pris une photo papier d'une personne, pour la capturer en mode Portrait. Le téléphone a ainsi capté le sujet et a flouté le paysage.



Dans un second test, ils ont tenté de recréer cette même situation avec un chien, sans résultat.

