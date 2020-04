iPhone SE 2 : quid de l'autonomie ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Avec la sortie récente de l'iPhone SE 2, les premières livraisons et tests affluent sur la toile, et plus particulièrement sur YouTube où des créateurs publient des unboxing et différents comparatifs.



Une bonne façon de se faire une idée de ce que vaut le nouveau smartphone low-cost de la Pomme, notamment sur l'autonomie, l'un des points importants pour les consommateurs.



Pour l'exemple, le YouTubeut Mrwhosetheboss s'est amusé à comparer le petit dernier avec plusieurs téléphones du marché dans une vidéo :

L'iPhone SE 2 montre son autonomie

Ainsi, on retrouve un duel entre l'iPhone SE, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, le Galaxy S20 et le OnePlus 8 avec les mêmes conditions d'utilisation : luminosité, volume, Wi-Fi, Bluetooth et services de localisation.



Durant le test, les smartphones utilisent les mêmes applications et les résultats sont tranchants : l'iPhone SE, avec une batterie de 1 821 mAh, aura tenu 3 heures et 46 minutes.



L'iPhone 11, lui, aura tenu 5 heures tandis que le Galaxy S20 affiche 6 heures et 31 minutes, 6 heures et 56 minutes pour l'iPhone 11 Pro et enfin, le grand gagnant, le OnePlus 8 avec 7 heures et 55 minutes.



Le nouveau téléphone de la Pomme a donc bien du mal à suivre la cadence, mais il faut rappeler qu'il se place dans le bas/moyen de gamme et qu'il faisait face à des mastodontes. Un drôle de comparatif donc, mais qui a le mérite d'exister. Si vous voulez quelque chose de plus logique, regardez le comparatif d'autonomie entre l'iPhone SE 2 et l'iPhone 8.