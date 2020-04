Apple Arcade : deux nouvelles vidéos pour le partage et la recherche

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Apple nous propose deux nouvelles vidéos pour trouver des bons jeux sur Apple Arcade et partager l'abonnement en famille.



Quelques mois en arrière, Apple lançait son service de jeux en illimité, en échange d'un paiement mensuel ou annulé. Baptisé Apple Arcade, il faut dire que le service a du mérite et propose un beau catalogue qui continue à être mis à jour toutes les semaines.



Même si on passera sur certains titres, les 4,99€ investis tous les mois permettent tout de même de jouer à Oceanhorn 2, Jenny LeClue ou encore l'excellent Sayonara Wild Hearts.

Apple fait la promotion d'Apple Arcade avec deux vidéos

Dans les deux nouvelles vidéos publiées par Apple, on retrouve notamment un point sur le partage familial avec une explication très claire de comment faire et des différentes consignes.



Pour la seconde, Apple montre comment trouver une nouvelle pépite dans le catalogue, en détaillant point par point le processus. Deux tutoriels utiles, qui servent surtout à faire la promotion du service...