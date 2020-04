TikTok dépasse les 2 milliards de téléchargements !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

TikTok de Bytedance enchaîne les records à une vitesse folle. Le réseau social chinois vient en effet de rattraper Facebook et autre WhatsApp grâce au meilleur trimestre de tous les temps pour une app. Résultat, la firme vient de dépasser les deux milliards de téléchargements sur App Store et Play Store !

TikTok est en pleine croissance

D’après les données du cabinet spécialisé Sensor Tower, le cap des 2 milliards a ete franchi lors du premier trimestre 2020, soit moins de six mois après avoir atteint le chiffre de 1,5 milliard de téléchargements.



Pour y parvenir, le réseau social a tout simplement réalisé la meilleure performance de tous les temps sur le dernier trimestre écoulé avec 315 millions d’installations sur iOS et Android.

Des téléchargements largement plus fréquents sur Android

Avec 1,5 milliard de téléchargements sur le Play Store, Tiktok est largement plus utilisé sur Android que sur iOS. Si le nombre de smartphones tournants sous l’os de Google est évidemment plus important, on apprend que le premier pays pour Tiktok est l’Inde avec 611 millions de téléchargements. Ensuite, viennent la Chine avec 196,6 millions (app renommée en Douyin) et les États-Unis avec 165 millions.

Mais des revenus quasiment seulement sur iOS !

En revanche, avec ses 25%, l’App Store représente 95% des dépenses sur le premier trimestre 2020. Un chiffre fou.



Au total, les utilisateurs ont dépensé 456,7 millions de dollars sur TikTok avec 331 millions de dollars rien qu’en Chine, suivis par les américains avec 86,5 millions et les britanniques avec 9 millions.

Mais ce sont donc les utilisateurs iOS qui permettent à Bytedance de générer des revenus puisque l’App Store a permis d’engranger 435,3 millions de dollars quand le Play Store rapporte 21,4 millions de dollars.

