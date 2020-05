Apple Card bientôt des crédits sans frais pour l’iPad et le Mac

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple prévoirait d'introduire son programme de crédit sans intérêt de l’Apple Card sur les appareils autres que l'iPhone, a déclaré le PDG d'Apple, Tim Cook, lors de l'appel aux investisseurs couvrant le deuxième trimestre fiscal de 2020. Cela pourrait donc signifier que les produits comme l’iPad et le Mac seraient éligibles au crédit sur 24 mois.

Une nouvelle option pour l’Apple Card

Dans la partie questions et réponses de l'appel que tous les journalistes et investisseurs ont pu écouter, Cook a été interrogé sur le potentiel de paiements différés ou des futurs produits autour de la carte Apple. Voici ce qu’il a répondu :

Comme vous le savez, nous avons lancé le plan de paiement l’an passé sur Apple Card pour iPhone. Nous y travaillons pour d'autres produits et vous en verrez bientôt.



Apple a lancé en décembre un plan de paiement sans intérêt de 24 mois pour iPhone pour les propriétaires d’une Apple Card. Le service permet aux utilisateurs de l’Apple Card‌ d'acheter un nouvel ‌iPhone‌‌ et de le payer sur une période de 24 mois sans intérêt, tout en obtenant une remise en argent de 3% lors de l'achat.



Bien que Cook n'ait pas divulgué beaucoup d'informations, Apple pourrait introduire des options de plan de paiement similaires pour d'autres produits tels que les iPads et les Mac, qui sont particulièrement populaires en ce moment car les gens travaillent et apprennent de chez eux. Oui, Tim a expliqué que les ventes de Mac et d’iPad ont été boosté par le télétravail.



Pendant la pandémie, Apple a également introduit un programme d'assistance «Carte Apple» qui permet aux titulaires de «Carte Apple» de reporter leurs paiements de mars et avril sans encourir de frais d'intérêt pour ce cycle de facturation.



Et non, Apple ne va pas lancer l’Apple Card sur Android comme on peut le lire chez certains confrères...