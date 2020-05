iOS 14 : date de sortie de la bêta et de la version finale

Il y a 1 heure (Màj il y a 31 min)

Medhi Naitmazi

A quelques semaines de la WWDC 20 dont nous n'avons toujours pas la date, vous êtes nombreux à nous demander quand va sortir la première version d'iOS 14 bêta incluant les principales nouveautés de 2020.



Si l'an passé le mode sombre et la compatibilité avec les manettes de consoles ont été les stars d'iOS 13, cette année, de nombreuses fuites nous ont permis de savoir qu'Apple prépare iOS 14 et iPadOS 14 avec CarKey, widgets sur l'écran d'accueil, Xcode sur iOS, le choix des apps par défaut et plus encore comme par exemple une nouvelle app AR.



Depuis 12 ans sur le blog, nous avons observé les habitudes d'Apple en matière de bêta iOS et comme on sait que l'iPhone 12 doit sortir à la rentrée 2020 avec iOS 14, les versions d'iOS 14 bêta, puis la version finale, devraient être échelonnées comme suit.

Calendrier des bêtas pour iOS 14 et iPadOS 14 : les dates clés

iOS 14 bêta 1 disponible pour les développeurs le 3 juin 2020 , le jour de l'ouverture de la WWDC 20 d'Apple. L'an passé c'était

, le jour de l'ouverture de la WWDC 20 d'Apple. L'an passé c'était iOS 14 bêta 2 disponible au téléchargement vers le 17 juin 2020

iOS 14 bêta 3 disponible au téléchargement vers le 2 juillet 2020

iOS 14 bêta 4 disponible au téléchargement vers le 17 juillet 2020

iOS 14 bêta 5 disponible au téléchargement vers le 29 juillet 2020

iOS 14 bêta 6 disponible au téléchargement vers le 7 août 2020

iOS 14 bêta 7 disponible au téléchargement vers le 15 août 2020

iOS 14 bêta 8 disponible au téléchargement vers le 21 août 2020

Version finale des firmwares iOS 14 et iPadOS 14

iOS 14 Gold Master - tout comme iPadOS 14 GM - serait quant à elle disponible vers le 10 septembre, juste avant la sortie de l'iPhone 12 et de ses trois variantes attendues (iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 Max). La version finale sera fidèle à 99.9% à la Gold Master et suivra quelques jours après, soit environ vers le 19 septembre. L'an passé iOS 13 était sorti à cette date.



A noter que l'on pourrait aussi avoir droit à quelques bêta supplémentaires entre mi août et mi septembre, comme ce fut le cas avec iOS 12 qui avait dépassé la barre des dix bêtas l'an passé pour stabiliser l'ensemble, ou même iOS 11 qui était remplie de bugs.



Enfin, un mot sur la durée de validité des bêtas d'iOS. Elles ont normalement des durées de vie limitées et ne fonctionneront plus environ 1 mois et demi après leur sortie.

Les appareils compatibles pour installer iOS 14

Avec iOS 14, la pomme va continuer à supprimer les "vieux" iPhone et iPad, comme nous l'avions déjà vu. Cette année, ils ne passeront pas à iOS 14 ou iPadOS 14 (cf liste des iPhone / iPad compatibles iOS 14) :

iPhone 6S

iPhone SE 2016

iPad Mini 4

iPad Air 2



Pour télécharger iOS 14 bêta, notre tutoriel pour installer une bêta. Ensuite, il suffira d'aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour passer d'une bêta à une autre.