Tim Cook décrit l'état d'esprit actuel chez Apple et parle des produits à venir

C'est une tradition, après chaque fin de trimestre fiscal, Tim Cook se livre aux questions-réponses des journalistes. Dans ses déclarations, le CEO d'Apple s'est dit rassurant en ce qui concerne le déroulement des sorties de produits Apple courant le reste de l'année. Il a aussi expliqué comment les salariés vivent le fait de travailler à domicile.

Tim Cook reste optimiste avec le télétravail

Dans une période aussi compliquée, Apple reste la tête haute !

Nous avons eu hier soir des résultats trimestriels supérieurs à l'année dernière sur la même période: 58,3 milliards soit une augmentation de 1%. Des chiffres encourageants qui permettent aussi de montrer que même en pleine tempête, Apple reste robuste.



Plusieurs points ont été abordés avec les journalistes qui questionnaient Tim Cook par visioconférence. Ils ont demandé comment se passait le changement d'organisation de travail en interne.

Tim Cook a répondu que dans certains secteurs de l'entreprise, le télétravail semblait "booster" les performances et la productivité de certains collaborateurs. C'est pour de nombreuses personnes un confort supplémentaire de rester à la maison avec ses proches et ça se ressent dans le travail.

Pour d'autres secteurs, c'est le contraire, les employés sont moins productifs que quand ils sont dans les locaux. Chaque personne est différente, il y en a qui s'adapte plus facilement que d'autres.



Pour les produits attendus dans les prochains mois, Tim Cook est positif et affirme que chacun se donne au maximum pour atteindre les objectifs :

Les nouveaux produits sont notre force vitale. Nous continuons de travailler. [...] Comme vous pouvez le voir d'après ce que nous avons fait ce trimestre malgré l'environnement, nous avons la tête baissée et nous travaillons parce que nous savons que nos clients veulent les produits que nous avons. Ils sont encore plus importants en ces temps.

Avec l'arrêt de l'économie chinoise, Apple a rencontré des difficultés de production pour certains de ses produits. Ce qui a engendré une utilisation des stocks réservés en cas de coup dur, puis il y a eu de fortes augmentations des délais de livraison sur l'Apple Store en ligne et chez de nombreux revendeurs.

Tim Cook a expliqué qu'Apple ne dépend pas que de la Chine. L'iPhone, l'iPad, le Mac sont produits partout dans le monde. Il a rappelé qu'il ne faut pas se concentrer que sur le processus final de fabrication (l'assemblage) :

Nous devons conclure que si l'on considère le choc subi par la chaîne d'approvisionnement au cours de ce trimestre, le fait qu'elle se remette en marche aussi rapidement démontre vraiment qu'elle est durable et résistante. Je me sens bien là où nous sommes. Cela dit, nous sommes toujours à la recherche de modifications, mais ce n'est pas quelque chose dont nous parlons.

Tim Cook parle d'une forte demande pour l'iPhone SE 2020

Les journalistes ont cherché à savoir si la tendance du moment était plus tournée vers l'iPhone SE ou vers les iPhone plus haut de gamme. Cook a répondu qu'il n'a pas eu le temps de vérifier. Le CEO d'Apple a probablement accès aux chiffres en temps réel, mais il a des journées bien remplies même s'il est confiné à domicile !

Ce qu'a confirmé Tim Cook c'est que dès les premiers jours de précommandes et de commercialisation, il y a eu une forte demande pour l'iPhone SE 2020. Les clients Apple apprécient d'avoir un smartphone accessible financièrement et avoir les dernières technologies à l'intérieur.

Pour l'iPad Pro 2020, Tim Cook a expliqué avoir finement observé les premiers retours et ils sont très positifs. Les ventes sont "solides".



