Logitech dévoile par erreur la caméra "Circle View"

Sur son site, Logitech informait que la Circle View profite de la meilleure expérience vidéo grâce à Logitech TrueView . Elle est munie d'une optique en verre Full HD, ce qui permet des détails d' une netteté spectaculaire ainsi qu' un champ de vision diagonal de 180 degrés . Autre point intéressant c'est que la caméra sera capable de filmer avec une vision ultra large, on parle ici de 180 degrés aussi. Logitech le promet, vous allez voir toute la pièce où la caméra est installée. La qualité d'une caméra peut jouer en fonction de la luminosité de la pièce. Avec la Circle View vous avez une adaptation instantanée de l'environnement . Elle assure une qualité optimale en cas de forte luminosité, mais aussi dans le noir complet. Un point où Logitech a aussi beaucoup travaillé c'est la vision nocturne, d'après le constructeur elle a fortement été améliorée : les vidéos nocturnes ont désormais une visibilité sur tout le champ et une clarté supérieure dans l'obscurité jusqu'à 15 pi (4,6 m) de distance. Si pour l'instant il n'y a aucune annonce officielle pour la Circle View, le prix de commercialisation serait fixé à 159 dollars . À noter que la page apparait toujours (chez certaines personnes) sur le site de Logitech quand vous passez par la recherche du site.

Avec le temps Logitech l'a vite compris, pour attirer les utilisateurs Apple, il faut ajouter la compatibilité avec HomeKit . Du coup, la marque propose toutes ses dernières générations de caméras avec la domotique d'Apple. Ce soir, Logitech a lancé la page de présentation d'une nouvelle caméra nommée " Circle View ". La page a été supprimée les minutes qui ont suivi, ce qui signifie qu'il s'agissait en réalité d'une présentation un peu trop prématurée . Malgré tout, on a pu récupérer plusieurs informations intéressantes et le design de cette future caméra.

Il semblerait que le site US de Logitech est connu un petit raté ce soir. En effet, l'entreprise spécialisée dans les caméras de surveillance a été un peu trop rapide à dévoiler l'une de ses futures caméras nommées "Circle View". Grâce à Reddit , plusieurs informations ont été récupérées avant que la page disparaisse aussi vite qu'elle est apparue !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.