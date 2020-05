OnePlus : 5 nouvelles fonctionnalités à venir sur les smartphones

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

2

Le fabricant OnePlus continue de faire parler de lui, que ce soit par le biais de ses téléphones de plus en plus performants, rivalisant avec les plus grands, mais également de sa proximité avec ses clients.



C'est une nouvelle fois le cas, puisque l'entreprise chinoise a fait appel à ces derniers pour savoir quelles fonctionnalités ils aimeraient voir débarquer dans les smartphones.



Ils ont ainsi recensé les réponses équivalentes, jugé la faisabilité et dévoilé une liste d'idées retenues.

OnePlus 8 : quelles nouveautés à venir ?

Une très belle démarche de la firme, qui permet de récolter des idées tout en contentant les clients. Voici la liste retenue :

Always on Display : affichage d'éléments à l’écran quand le smartphone est en veille. Bêta prévue pour septembre.

Cacher des photos dans la galerie et déverrouiller avec l'empreinte digitale

Jouer un son quand la batterie est rechargée à 100%

Avoir des dossiers dans le tiroir d’applications

Ajouter des fonctions au mode Zen

Voilà de quoi travailler dans les prochains mois, en plus des fonctionnalités qui se développent en interne ! Si jamais vous souhaitez voir la liste de toutes les idées non-retenues, c'est par ici que ça se passe.