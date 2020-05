Uber va vérifier si les conducteurs portent bien des masques

Uber a décidé de prendre des mesures face aux chauffeurs qui ne portent pas de masques pendant qu'ils conduisent. L'entreprise américaine en déduit que chaque personne se doit d'être responsable et vigilante tant qu'un vaccin contre le Covid-19 n'a pas été trouvé. Le VTC a décidé de durcir les choses pour les chauffeurs qui ne comprennent pas le concept du "port du masque".

Une décision qui n'est pour l'instant que pour les États-Unis

Uber a envoyé il y a quelques semaines des centaines de milliers de masques pour ses chauffeurs du monde entier. Ceux qui circulent dans New York ont été prioritaires dans les expéditions comme il s'agit de la ville la plus touchée par le Covid-19.

Un investissement qui a coûté à l'entreprise, mais celle-ci a trouvé cela normal d'être bienveillante ses partenaires. Cependant, ce que ne semble pas apprécier Uber, c'est que les masques qui ont été envoyés ne sont pas portés par de nombreux chauffeurs. Une situation inadmissible pour le client qui monte dans la voiture.

Le célèbre VTC a confirmé à CNN Business qu'une procédure de vérification du port du masque va être imposée pour ses chauffeurs américains. Uber est en train de développer une technologie permettant de savoir si le chauffeur respecte ou non cette règle.

La firme n'a pas souhaité détaillé comment cela fonctionnera, mais le système serait aussi efficace que la vérification d'identité de celui qui utilise l'application.

Pour rappel, Uber demande à ses partenaires de se prendre en photo à des moments précis de la journée pour vérifier que c'est bien le propriétaire du compte qui utilise l'application et pas un ami ou un membre de la famille.

La vérification du port du masque pourrait être un système similaire.

L'entreprise américaine a été très active pour protéger ses chauffeurs. Après les premiers cas déclarés aux États-Unis, elle a envoyé des masques, mais aussi des désinfectants et du gel hydroalcoolique à ses chauffeurs, avec en priorité les zones les plus touchées.



L'activité de VTC est particulièrement impactée depuis le début du confinement. Il faut dire qu'aucun pays n'est épargné par la propagation du Covid-19 et le confinement est privilégié un peu partout, ce qui réduit fortement les déplacements de millions de clients. De plus le télétravail a rendu les courses professionnelles quasiment inexistantes.

Uber a retiré ses orientations financières pour 2020, les réservations brutes et les recettes nettes sont concernées. La firme a également ajusté l'EBITDA (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).



Que ça soit Uber, Bolt, Lyft... Les VTC vont avoir une année 2020 catastrophique. Peut-être la plus sombre depuis leur création. Côté Uber, on visait l'année 2020 pour enfin afficher une rentabilité après des pertes de 8,5 milliards de dollars l'année dernière. Du coup, ça sera pour 2021 !

Uber a un avantage par rapport à ses concurrents, c'est que la firme possède une application de livraison de repas "Uber Eats" qui réaliserait de très bons chiffres. En effet, qui dit limitation de déplacements, dit augmentation des livraisons de repas. En plus, Uber Eats propose la livraison des courses en coopération avec Carrefour.

