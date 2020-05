Fortnite est en panne sur Mac, PC, iOS et Android

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

5

C'est une soirée compliquée que connait en ce moment Epic Games. Son jeu phare "Fortnite" pose des difficultés de connexions chez de nombreux joueurs depuis plusieurs minutes. En effet, le dysfonctionnement est d'une telle ampleur que le compte Fortnite FR sur Twitter a posté un tweet pour inviter les joueurs à patienter.

Fortnite temporairement inaccessible

C'est probablement le pire moment pour tomber en panne. Un jour de confinement et en plus en soirée !

Des dizaines de milliers de joueurs ne peuvent plus rejoindre le salon depuis plusieurs minutes sur Mac, PC, iOS et Android. Ils obtiennent un message "Connexion" qui est interminable.

Epic Games a posté sur Twitter un message reconnaissant un dysfonctionnement en cours.

Si vous êtes actuellement connecté sur une des plateformes citées ci-dessus, il est déconseillé de se déconnecter, puisque vous serez confronté au dysfonctionnement lors de la relance du jeu.

Epic Games enquête sur l'anomalie et donne les dernières informations en temps réel sur son compte Twitter.

Nous enquêtons sur les soucis de connexions à Fortnite depuis le launcher Epic Games sur PC, Mac, Android et iOS. — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) May 5, 2020

Mise à jour 20h50 : L'anomalie est résolue



Télécharger le jeu gratuit Fortnite