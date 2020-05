Les Realme x50 Pro et Realme 6 Pro officiellement lancés

Il y a 2 heures (Màj il y a 54 min)

Guillaume Gabriel

1

Belle nouveauté du côté de chez Realme avec les X50 Pro et 6 Pro ! Le constructeur chinois, qu'on oublie un peu trop souvent, vient de commercialiser deux nouveaux smartphones intéressants du point de vue technologique et, comme toujours, se dote d'un excellent rapport qualité-prix.



En effet, le petit frère d'OPPO lance officiellement les Realme x50 Pro et Realme 6 Pro, déjà présentés quelques semaines en arrière.

Realme lance les Realme x50 Pro et Realme 6 Pro

Le Realme X50 Pro est équipé d'un modem 5G, il va encore plus loin en embarquant un écran AMOLED de 6.44 pouces (90 Hz) avec un processeur Snapdragon 865, accompagné de 6, 8, ou 12 Go de mémoire RAM, une batterie de 4 200 mAh avec recharge rapide (VOOW 30 W), mais surtout un bel appareil photo : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.



La version basique, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, coûte 599,90 euros.



Le Realme 6 Pro, lui, affiche un écran 6.6 pouces en LCD de 90 Hz avec processeur Snapdragon 720G et 6 Go ou 8 Go de RAM. Pour la batterie, on passe à 4 300 mAh et un quadruple appareil photo un peu moins puissant.



Il faudra débourser 349,90 euros pour s'offrir la version basique. Les ventes débuteront le 11 mai prochain sur Amazon, et autres revendeurs en ligne.