Activity Stats : toutes vos statistiques d'activité Apple Watch sur iPhone

Hier à 22:34 (Màj hier à 22:34)

Guillaume Gabriel

Vous êtes l'heureux possesseur d'une Apple Watch et vous aimez suivre les différentes activités que cette dernière traque ? Il n'est pas super facile de les afficher sur le petit écran de la montre, bien que l'application officielle sur iPhone peut vous aiguiller.



Seulement, certaines applications vont encore plus loin et proposent une concentration sur vos mouvements et vos exercices. C'est notamment le cas du nouvel utilitaire Activity Stats (v1.0.0, 1 Mo, iOS 13.0), créé par le développeur Rahul Matta, que l'on connaît notamment grâce à Tempo pour iPhone.



Ce dernier a mis au point un outil élégant qui offre un bel aperçu des statistiques de la montre connectée, depuis vos débuts.

Activity Stats : un espace pour l'activité totale

Activity Stats est une application simple qui affiche les statistiques de divers types de données de fitness et d'entraînement stockées dans l'application Santé sur votre iPhone.

Le développeur explique que l'idée lui est venue après qu'un ami à lui s'est mis à calculer sur une feuille les totaux de ses statistiques contenus sur Santé.



Voici ce qu'on peut y retrouver :

Total des calories actives

Durée totale d'exercice

Nombre total de pas

Distance totale de marche et de course

Distance totale à pied des entraînements

Distance totale de nage

Distance totale à vélo

Durée totale du vélo en salle

Temps elliptique total

Temps d'entraînement total

Entraînements totaux

