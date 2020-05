iMac 2020 et AirPods Pro Lite : sortie imminente ?

Les sorties de produits s'enchaînent chez Apple avec déjà plusieurs appareils et accessoires sortis depuis mars. Mais le rythme ne devrait pas ralentir puisque un iMac 2020 et des AirPods Pro Lite sont toujours attendus du côté de la firme à la pomme. Justement, le leaker Jon Prosser vient d'indiquer que les deux produits étaient prêts pour la mise sur le marché.

Apple pourrait lancer un nouvel iMac

Sans révolutionner son ordinateur tout-en-un, Apple pourrait introduire une nouvelle taille avec un iMac 23 pouces comme nous l'indiquions le mois dernier. Plusieurs sources comme Bloomberg ou le China Times ont indiqué avec des preuves concernant le renouvellement de la gamme iMac cette année. Apple pourrait donc améliorer son entrée de gamme avec une taille d'écran plus petite (en rognant sur les bords) et en insérant les derniers processeurs Intel de 10e génération. Si le prix reste équivalent ou baisse légèrement, Apple continuerait donc sur sa lancée en offrant des performances plus importantes sur ses modèles d'accès. Elle l'a fait récemment avec le MacBook Air, le Mac mini, le MacBook Pro 13 pouces notamment. A chaque fois, un prix stable ou à la baisse avec plus de mémoire, plus de puissance et quelques nouveautés. Le nouvel iMac 23 pouces serait alors un peu comme le dernier iPhone SE mais dans la catégorie "ordinateur de bureau".



Pour mémoire, le dernier ajustement sur la gamme iMac remonte à mars 2019.

Apple introduirait de nouveaux AirPods Pro moins chers

Autre fuite du jour, les AirPods Pro Lite ou AirPods Pro X. Selon Jon, Apple a également tout préparé pour de nouveaux écouteurs intra-auriculaires mais qui seront plus accessibles. Moins chers, les truewireless 2020 de la firme n'offriraient pas de réduction de bruit active mais seulement passive via les embouts. Une manière de décliner sa gamme avec les AirPods 2 à 179€, les AirPods Pro Lite à 229€ et les AirPods Pro à 279€.



Vous pensez que nous allons avoir droit à un communiqué d'Apple comme ce fut le cas pour les récents MacBook Air, MacBook Pro 13 ou encore iPad Pro 2020 et iPhone SE 2020 ? Donnez-bnus votre avis, surtout sur la variante des AirPods Pro.



PS : on attend encore cette année les 4 iPhone 12, le Macbook ARM 12 pouces ou encore l'iPad Air 4 et l'iPad 8.