Mario Kart Tour : place à la saison Florale

Du côté des récompenses "normales", les joueurs pourront obtenir Koopa tandis que les détenteurs du Pass Or pourront remporter le kart Popomme. Petite bonus, les joueurs ont le droit à quatre tuyaux gratuits pour tenter de gagner des pilotes ou des karts. Le premier tuyau permet de remporter Daisy dans une tenue fée, mais également le kart Cavalkart et l'aile Marguerite.

Un mercredi sur deux, nous avons le droit à une mise à jour au sein de l'excellent Mario Kart Tour (v2.0.1, 202 Mo, iOS 10.0) : oui, c'est à cette date que les développeurs lancent la nouvelle saison dans le jeu. Alors que nous venions de jouer avec Super Mario Maker, c'est désormais au tour des fleurs, du beau temps et du Printemps de s'inviter sur les circuits. Car oui, les joueurs peuvent d'ores et déjà découvrir la nouvelle saison Florale !

