Une batterie externe de 12 000 mAh à moins de 10€

Le constructeur annonce que vous pourrez recharger votre smartphone jusqu'à 10 fois maximum . Elle possède une sortie 2A et un port USB . Vous trouverez des indicateurs d'énergie restante sous forme de LED. L'avantage de la Generic Ultrathin 12000 mAh c'est son design très fin , qui est facile à transporter dans un sac. Les dimensions sont les suivantes : 11 x 6,6 x 1 cm / 4,3 x 2,6 x 0,4 pouces (L x L x H). À l'heure où nous écrivons il reste 9h40 de vente flash et la moitié du stock disponible. Profitez-en dès maintenant !

Le fabricant Generic propose en ce moment sur Rue du Commerce une batterie externe de couleur gold à un prix très attractif . Normalement commercialisée au tarif de 16,06€, elle est en ce moment à 9,82€ avec en plus la livraison à domicile offerte.

