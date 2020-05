La manette MFI Steelseries Nimbus+ bientôt sur iPhone, iPad et Apple TV

Medhi Naitmazi

En 2015, après qu'Apple ait lancé l'Apple TV de 4e génération avec tvOS et App Store, SteelSeries a annoncé sa première manette Nimbus compatible avec iPhone, iPad et Apple TV.



Cinq ans plus tard, la société se prépare à lancer une nouvelle version de Nimbus appelée «Nimbus+», qui semble être très similaire au contrôleur Stratus Duo compatible Android et PC - mais avec la certification Made For iPhone (MFi).

Une nouvelle manette MFI bientôt pour les joueurs sur iPhone, iPad et Apple TV (Et probablement le Mac)

Le nouveau Nimbus+ de SteelSeries vient de se montrer dans le système d'homologation d'ANATEL, l'équivalent FCC américain mais pour le Brésil.



La fiche partagée comporte une série de photos et de documents du nouveau joystick, qui révèlent la compatibilité avec les appareils Apple et même un port Lightning à l'arrière pour recharger sa batterie interne.



En regardant de près, la Nimbus+ semble presque identique à Stratus Duo - qui ne fonctionne qu'avec les appareils Windows et Android. SteelSeries a donc décidé de renommer sa manette en Nimbus+ pour la version MFi afin d’éviter toute confusion avec le modèle actuel.



Les utilisateurs pourront coupler le contrôleur avec un appareil iOS sans fil en utilisant le Bluetooth 4.1. Et au niveau de la compatibilité, lq manette Nimbus+ fonctionne avec l'iPhone 6 et les versions ultérieures, l'iPad Air 2 et les versions ultérieures, l'iPod touch de 7e génération et les deux Apple TV HD et 4K. Bien qu'il ne soit pas mentionné, il fonctionne probablement aussi avec le Mac.



Tout comme le contrôleur Stratus Duo, Nimbus+ possède un D-pad à 8 voies, quatre boutons d'action, deux joysticks analogiques, des boutons «Menu» et «Accueil» et des indicateurs LED.

Notre photo de la première Nimbus



Par coïncidence, la première génération de contrôleurs de jeu sans fil Nimbus est maintenant en rupture de stock sur la boutique en ligne officielle d'Apple, ce qui suggère que SteelSeries pourrait annoncer Nimbus+ prochainement.



Le prix devrait être de 49 ou 59€, même si on trouvait la Nimbus en promo sur Amazon il y a encore quelques jours. Elle est désormais aussi en rupture de stock.

Voici quelques éléments en fuite sur la Nimbus+ :

